Novas regras para abrigos que acolhem jovens imigrantes na Flórida

Governo da Flórida anuncia as novas regras para abrigos de menores imigrantes desacompanhados

O que as novas regras fariam para os abrigos da Flórida que abrigam jovens migrantes? Isso se aplicaria a abrigos, agências de acolhimento familiar e lares que recebem crianças imigrantes desacompanhadas em nome do governo federal

Da Redação

Diante das exigências do governador Ron DeSantis, o “Departamento de Crianças e Famílias da Flórida” discutirá uma nova regra que negaria licenças para abrigos que acolhem crianças imigrantes desacompanhadas sob contrato federal, a menos que haja um acordo de reassentamento entre o estado e o governo federal.

O regulamento proposto, que expande uma regra de emergência anterior, colocou os líderes religiosos e empresariais da Flórida em desacordo com o governador. Nas últimas semanas, a crescente disputa levou a duelos em coletivas de imprensa, uma campanha de rádio criticando DeSantis.

A regra se aplicaria a abrigos, agências de acolhimento familiar e lares que abrigam crianças imigrantes desacompanhadas em nome do governo federal. Afeta organizações que fazem esse trabalho há décadas, incluindo a “Aldeia Infantil Mons.”

De acordo com a lei da Flórida, abrigos e agências devem apresentar “provas de necessidade” de seus serviços para obter licenças. Mas sob a nova regra, o objetivo do governo federal de reassentar crianças imigrantes não seria mais qualificado como prova de necessidade, a menos que haja um acordo entre o governo estadual e federal.

“Na ausência de tal acordo cooperativo, nenhuma licença será emitida ou renovada”, diz a regra proposta. A proposta também exigiria que os abrigos e agências fornecessem cópias dos planos de educação para as crianças sob seus cuidados, bem como realizassem visitas aos jovens que eles colocam com patrocinadores.

A visitação cessa quando a criança atinge a maioridade, deixa o estado, obtém status legal ou é removida dos EUA, entre outras condições.

Taxa muito mais alta

A secretária de imprensa do governador, Christina Pushaw, disse que a regra do DCF garantirá que as crianças da Flórida possam ser cuidadas em instalações licenciadas pelo estado sem concorrência desleal do governo federal. Afirmou que o governo federal paga uma taxa muito mais alta para abrigar jovens imigrantes do que o estado pode pagar para abrigar crianças, o que ela diz desencorajar os provedores de aceitar crianças da Flórida.

A regra também distingue como os regulamentos, incluindo verificações de bem-estar, se aplicam ao “Programa de Crianças Desacompanhadas” e ao “Programa de Menores de Refugiados Desacompanhados”, ambos administrados pelo “Escritório de Reassentamento de Refugiados” – escritório federal que atende crianças migrantes desacompanhadas.

O programa de menores refugiados oferece “cuidados temporários especializados” para menores refugiados e solicitantes de refúgio e vítimas de tráfico, bem como crianças cubanas e haitianas, de acordo com o escritório de reassentamento.

A medida do estado atraiu forte oposição de líderes religiosos, líderes empresariais, defensores da imigração e alguns imigrantes cubanos que vieram para os EUA quando crianças.

DeSantis descreveu o reassentamento de crianças desacompanhadas na Flórida pelo governo federal como “voos clandestinos de contrabando de humanos”. Ele também defendeu a medida como uma forma de combater o que vê como o fracasso do presidente Joe Biden nas políticas de imigração.