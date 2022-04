Linhas do metrô e ônibus dos EUA mudam as regras para passageiros quanto ao uso da máscara

Após decisão do tribunal para o fim do uso da máscara em aeroportos, transportes públicos e visitas em áreas turísticas dos EUA novas regras foram implantadas para passageiros e visitantes. Médicos fazem alerta para evitar um caos futuro

Da Redação

Desde que o mandato nacional de máscaras foi derrubado, várias empresas anunciaram que as coberturas faciais agora são opcionais em suas instalações e em seus transportes públicos. A “Disney” por exemplo, retirou seu mandato de máscara na terça-feira, deixando a opção do uso ou não para os próprios visitantes.

Companhias aéreas mudaram suas políticas do uso de máscara na segunda-feira, após a decisão do tribunal. Agora, passageiros e funcionários podem renunciar às máscaras se assim o desejarem. Fica suspenso as exigências que geraram conflitos entre os viajantes.

A “SunRail”, companhia ferroviária, também anunciou que as máscaras não são necessárias a bordo dos trens, mas continuará a fornecer aos passageiros um ambiente limpo e confortável. O processo de higienização dos vagões será intensificado.

Nos ônibus que circulam pelo país as máscaras faciais são opcionais. Portanto, os passageiros podem optar pelo uso de proteção ou não. Ônibus LYNX e nas instalações, juntamente com a Votran, no condado de Volusia, as máscaras foram abolidas.

A principal companhia de ônibus dos EUA, a “Greyhound” também emitiu um comunicado anunciando que permitirá que todos os passageiros entrem nos terminais e nos ônibus sem máscaras. A empresa disse que as máscaras ainda serão necessárias se exigidas pelos municípios locais e ao cruzar a fronteira para o México ou Canadá. A Uber agora permitirá que os clientes viajem sem máscara e terão a opção de andar novamente no banco da frente do veículo.

Mudanças na Disney

A Disney também mudou suas políticas e procedimentos. Coberturas faciais são opcionais para visitantes em locais internos e externos e no transporte da Disney, incluindo os monotrilhos. O parque temático ainda recomenda que os turistas que não estão totalmente vacinados continuem usando máscaras.

Os médicos também estão pressionando as coberturas faciais, independentemente das novas regras da empresa. “Nós não sabemos como a nova variante vai se desenvolver em todo o país”, disse a Dra. Celine Gounder, da “Kaiser Health News.”

Ela está preocupada por não termos informações suficientes ainda e disse que não acredita que essa seja a abordagem correta. “Sabemos que este é um vírus que sofre mutações, na verdade, está mudando muito rapidamente, veremos mais variantes e veremos outra pandemia após a Covid, então acho que a ideia de nos despojar de uma ferramenta essencial na caixa de ferramentas é uma péssima ideia”, disse Gounder.