A partir desta quinta-feira não será mais obrigatório o uso da máscara ao ar livre em Nova York

A decisão da suspensão do uso da máscara em locais públicos, justificou a governadora de Nova York, é devido a queda em casos de hospitalizações. A obrigatoriedade será mantida em escolas e hospitais

Da Redação

A partir desta quinta-feira (10), máscaras deixarão de ser obrigatórias ao ar livre em Nova York – em muitos lugares públicos, como mercados e shoppings –, anunciou a governadora do estado, Kathy Hochul. A medida, no entanto, não será válida para escolas e hospitais, de acordo com a recomendação dos “Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)”.

Lembrando que o estado de Nova York mantém a obrigatoriedade do equipamento de proteção em todos os lugares desde dezembro, em resposta ao aumento no número de infecções provocado pela variante Ômicron.

A decisão da suspensão do uso da máscara, justificou a governadora, é devido a queda em casos de hospitalizações. “Nos sentimos à vontade para suspender as restrições a partir de amanhã (hoje)”, disse Hochul em um pronunciamento na sede do governo estadual.

Disse ainda que, “a luta não acabou, não vamos nos render. Esse não é o fim”, disse a democrata. “Mas, novamente, as tendências são muito, muito positivas.”

Bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais terão autonomia para decidir sobre o uso do equipamento de proteção para clientes e funcionários. Segundo a agência de notícias Associated Press, na segunda-feira (7) cinco mil pessoas foram internadas por complicações da Covid-19 em todo o estado de Nova York.

E mesmo com o dobro do registrado no fim do ano passado –, o número é menos da metade do pico de 11 de janeiro, quando 12,7 mil pacientes acabaram internados em apenas um dia.