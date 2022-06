Nova York se prepara para chegada de Elvis Presley; saga promete encantar o público

O ator Austin Butler fala do desafio de interpretar Elvis Presley no cinema, revelando que ficou três anos recluso

Elvis Presley, o Rei do Rock ‘n’ Roll está de volta na superprodução do filme “Elvis”, que estreia em julho nos EUA, com Austin Butler vivendo o cantor. Destaque à participação de Tom Hanks que está com um visual irreconhecível

Da Redação – Em pontos estratégicos de Nova York, cartazes anunciam a chegada de Elvis Presley, o Rei do Rock ‘n’ Roll, um dos cantores mais emblemáticos de todos os tempos – que encantou jovens e adultos dos anos 50 e 60. Ele está de volta na superprodução do filme, “Elvis”, que será lançada em julho nos EUA, com a interpretação de Austin Butler, 30, que resgata momentos inesquecíveis do ídolo.

Com a participação de Tom Hanks, “Elvis” é uma cinebiografia do cantor, um presente à geração que não conheceu a realidade de um dos maiores artistas de seu tempo. Ex-funcionário de uma companhia elétrica de Memphis, no Tennessee, o jovem branco, com voz potente e reveladora – que remexia a cintura quando dançava –, ganhou fama e fortuna, deixando um legado incomparável.

E para viver Elvis Presley, o ator Austin Butler disse em entrevista que ficou três anos sem ver a família durante as gravações e preparação para o filme, que, evidente, tem promessa para o Oscar. “Eu não vi minha família por três anos. Também não vi nenhum dos meus amigos durante todo esse tempo. Foi como se o resto da minha vida tivesse se separado”, relata.

A própria família de Elvis se emocionou quando assistiu ao filme em uma apresentação particular. A filha do cantor disse que chorou ao ver o desempenho de Austin e elogiou seu trabalho – “é simplesmente fantástico.”

Conta Austin Butler que no início do projeto, tentou imitar a voz Elvis Presley e sentiu medo de não se aproximar do tom usado pelo cantor. Foi o grande desafio no primeiro passo da preparação para o longa. “Durante um ano, antes de começarmos a gravar, eu trabalhava com professores de voz seis ou sete dias por semana. Foi muito exaustivo”, disse.

Hanks está irreconhecível

O que impressiona é o novo visual de Tom Hanks para viver o polêmico Colonel Parker

Tom Hanks que está com um visual irreconhecível no filme, interpreta empresário polêmico de Elvis Presley, Colonel Tom Parker. A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato.

O filme “Elvis”, de Baz Luhrmann, é uma superprodução que resgata os sucessos que marcaram a carreira do cantor, e que promete emocionar fãs em todo o planeta. A cidade de Nova York já se prepara para recepcionar a chegada de Elvis Presley.