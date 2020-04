Nova York em alerta mÃ¡ximo; Trump pede cloroquina para salvar americanos!

Em Nova York, a preocupação dos poucos pedestres em tempos de coronavírus.

Nova York – Urgente

Nova York enfrenta um dos momentos mais difíceis no combate à epidemia do coronavírus no país, com um número de mortes alarmante, com mais de 1.165 vítimas nas últimas horas, segundo anunciou Bill de Blasio, Prefeito de Nova York.

‘O total deve atingir dez mil, nesta segunda-feira’, relatou Blasio, extremamente preocupado.

Donald Trump – “Adoraria ir a um laboratório e passar anos testando medicamentos, mas não temos tempo. Não temos sequer duas horas, porque pessoas estão morrendo neste exato momento. Se ajudar, ótimo. Se não ajudar, pelo menos tentamos”, fala o presidente, consternado.

Trump mostrava-se extremamente preocupado durante pronunciamento, nesta segunda-feira, na Casa Branca, posteriormente conversando com sua equipe para que os medicamentos cheguem o quanto antes aos hospitais para atendimento emergencial em pacientes em estado crítico com a Covid-19.

O McCormick Place, em Chicago, um dos mais importantes centros de exposições do país, está adaptando as suas instalações em hospital de campanha pela Agência Federal de Gestão de Emergências. Também em Nova York hospitais estão sendo adaptados.