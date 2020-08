Nova etapa de compositores demarca live do “BDO Live Song Festival”, nesta sexta.

Tudo pronto para live da sexta edição da fase eliminatória do “BDO Live Song Festival”, nesta sexta, 28, a partir das 7pm (20h no Brasil) – youtube.com/bdolive2020. O festival que consolida o seu sucesso junto ao público on-line, terá nova rodada de compositores e canções inéditas

Todas as atenções estarão voltadas para a próxima sexta-feira – dia 28 –, às 7pm (20 h do Brasil), quando acontecerá a Live do sexto episódio do “BDO Live Song Festival” – , o último da fase de classificação –, que reúne notáveis músicos, compositores e intérpretes. O sucesso alcançado pelo primeiro festival de música on-line para brasileiros que vivem nos EUA tem contado com expressiva interatividade – cerca de 50 mil visualizações por episódios, mais de 1 milhão de votos pelo site –, além da participação de um júri formado por grandes nomes da música brasileira, jornalistas e demais convidados. Para o jornalista Paulo Correa, um dos organizadores do BDO, “o sucesso alcançado pelo ‘BDO Live Song Festival’ é o resultado de muito empenho, destacando-se também a presença de talentos notáveis da nossa música, e a participação expressiva do público que acompanha as nossas lives. Quero destacar o trabalho dos sócios-parceiros, Beto Braga, Marco Alevado e PH Castanheiras, responsáveis pela grandeza do festival”, ressalta.

Inscrição recorde – “Tivemos um número recorde de compositores inscritos, e os cincos episódios que aconteceram até o momento, marcando a fase eliminatória do BDO, foram um sucesso, aqui e no Brasil, tendo no nosso corpo de jurados nomes consagrados da música brasileira como, por exemplo, Roberto Menescau, Guto Graça Mello, entre outros profissionais de peso. E para os compositores um grande incentivo às suas carreiras, com seus trabalhos avaliados por gente desse calibre, além de jornalistas consagrados em Orlando, caso do CEO do ‘Jornal Nossa Gente’, Paulo Souza, que integrou o nosso júri”, complementa.

Live de classificação, sexta-feira

Já está tudo pronto para a Sexta Edição do “BDO Live Song Festival” –, o último da fase de classificação –, adianta Paulo Correa, que acontece na próxima sexta-feira, 28, no YouTube – youtube.com/bdolive2020 – , a partir das 7pm (20h no Brasil), com divulgação pelas redes sociais.

“Contamos com a participação de todos nesta etapa decisiva do reality show, que celebra a cultura brasileira na América, através da canção, todas às sextas-feiras, agora se preparando para a grande final, no dia 25 de setembro. A resposta tem sido muito positiva porque tivemos mais de um milhão de votos no nosso site (www.bdolive.com), e estamos confiantes nesta sexta edição, e nas próximas etapas, que vão definir os finalistas do festival”, comemora Paulo Correia.

Serviço

“BDO Live Song Festival” é uma realização do “Brazilian Day Orlando”, “BR Plus”, “Prima Marketing” e “Studio 94”.

Live – youtube.com/bdolive2020

Sexta, dia 28, a partir das 7pm (20h no Brasil).

Website -www.bdolive.com

Compartilhe live -https://youtu.be/eOrjaZitRps