Foi uma noite de glamour a festa de confraternização dos cinco anos do Grupo Mídia América” – o maior grupo de mídia brasileira no exterior –, no último dia 14, no badalado “Villaggio at Magic Village”, em Orlando. Entre os destaques, representantes de mídias convidadas, incluindo influenciadores digitais, revista, jornal, rádio e youtubers, vindos de Boston, Tampa, Miami, Califórnia e Brasil

A festa de cinco anos do “Grupo Mídia América” – o maior grupo de mídia brasileira no exterior –, no último dia 14, no badalado “Villaggio at Magic Village”, em Orlando, proporcionou aos ilustres convidados uma noite de glamour, inesquecível. Destaque as presenças de profissionais da mídia e empresários apoiadores do evento, consolidando um trabalho de extrema importância nesse encontro midiático. Entre os 120 convidados, 95 representantes de mídias convidadas, incluindo influenciadores digitais, revista, jornal, rádio e youtubers, vindos de Boston, Tampa, Miami, Califórnia e Brasil.

Representantes de mídias convidadas – “Chegamos! Passou muito rápido e crescemos juntos! Completamos cinco anos, o ‘Mídia América’ é uma caminhada que se revigora a cada instante! Muito Obrigada!”, disse emocionada Vanessa Caetano Salmeron, idealizadora do Grupo, recebendo aplausos e cumprimentos pelo importante trabalho de unificação entre mídias no exterior.

Na oportunidade, aconteceu o lançamento do website: www.midiaamericaawards.com, a única premiação para mídias brasileiras nos EUA. Lembrando que as regras para inscrição e votação do prêmio anual para as mídias estão especificadas no website, informa Vanessa Caetano.

CEOs Paulo Souza e Monica Franchi Souza – A festa de cinco anos organizada pelo “Grupo Midia América”, com animação do DJ Arrasta – o ponto alto da noite com os ritmos selecionados –, contou com o apoio da “Premium Assureline Insurance” – Agência de Seguros dos brasileiros nos EUA – comandada pelos CEOs Paulo Souza e Monica Franchi Souza. Também trabalhou na organização do evento, “J Closs Luxury Event Planner and Décor”, “Empodera Moviment – Grupo Empodera de Comunicação” e “Villagio Restaurant.”

Influenciadores digitais marcam presença na festa – Agradecimentos às empresas patrocinadoras business: “Villaggio at Magic Village”, “Coxinha’s Bakery”, “Sodie.metrowest, “Hand roll sushi”, “CG dentist Orlando”, “DJ_Arrasta”, “Stock car Sales”, “Leydi rental Car”, “Madifu box”, “Dal’Olmo Midia”, “Beardbeer.usa”, “Iiyclex.fl”, “Jcloss_Events”, “Is image solutions”, “Speed print shop”, “Dicas mobile”, “Florida Connection”, “Unique Brazilian jewelry” e “Grupo Empodera de Comunicação.”

A unificação entre mídia e empresários – O prêmio “Mídia América Awards 2021” é aberto a todos os segmentos de imprensa e mídia digital que desejam participar e receber o troféu na categoria que se inscrever. Lembrando que não tem limite de inscrição – cada participante poderá escolher mais de uma categoria, entre as 20 categorias do segmento de premiação.

O Prêmio “Mídia América Awards” receberá inscrições da América do Sul, América do Central, América do Norte. As inscrições acontecem do dia 14 de setembro até o dia 30 de outubro de 2021. A votação acontecerá de 31 de outubro à 30 de novembro de 2021. O resultado será divulgado no dia 1 de dezembro de 2021.

O Prêmio “Mídia América Awards”, é o único realizado com base nos EUA para o segmento de imprensa e mídia digital. Em quatro anos já premiou 41 plataformas e veículos de imprensa.

Serviço

Local: Villaggio at Magic Village

Fotos: Is Imagem Solutions by Carol Rodrigues

Event Planner: J Closs by Janine Closs

Coquetel e soft drinks: Chef Fabiano Olmo – Food and Beverag at Villagio at magic village

Música: DJ Arrasta

Doces e sobremesas: Sodie.Metrowest

Salgadinhos: Coxinha’s Bakery

Cerveja: Beardbeer.usa