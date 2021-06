Os ingressos para o show do cantor Xanddy, em Orlando, já estão à venda

O supershow, “Xanddy, Samba & Summer”, comandando pelo vocalista Xanddy, do Grupo Harmonia do Samba, acontecerá no dia 19 de junho, sábado, no “Paradise Cove”, com a performance inigualável do artista baiano que conquistou o Brasil. Reserve já o seu ingresso

Da Redação

O show de lançamento da turnê de Xanddy, vocalista do “Harmonia do Samba”, “Xanddy, Samba & Summer”, acontecerá no dia 19 de junho, sábado, no “Paradise Cove”, mostrando a performance inigualável do artista baiano que conquistou o Brasil. Ginga, agito e muita alegria é o que se espera do supershow, que conta com o apoio do “Larson Accounting Group”. Os ingressos já estão à venda (Tickets4way.com), portanto, faça a sua reserva e escolha o lugar ideal para curtir com Xanddy uma noite bem brasileira.

E para esquentar o “Xanddy, Samba & Summer”, a presença de D, com duas horas de samba, em ambiente cuidadosamente montado – open bar, com uma proposta intimista, jamais vista em Orlando e região.

O espaço, com capacidade para 600 pessoas, e venda exclusiva apenas para 300 convidados, fará com que você se sinta em Porto Seguro, na Bahia, e foi criado por técnicos e desenhistas, oferecendo ao público a infraestrutura adequada para curtir o show pertinho do Xanddy – abrindo a turnê nos EUA.

Segundos os organizadores, são necessários cerca de 20 profissionais para montagem do show “Xanddy, Samba & Summer”, e leva quatro dias para ser concluída. Além do palco central e camarins, a estrutura é dividida em setores para o público, sendo à venda dos ingressos da área VIP, exclusiva para clientes do “Larson Accounting Group”.

“Para nós da Larson, é um imenso prazer apoiar a cultura e a arte de um grandioso artista brasileiro. Apoiar a cultura e os grandes talentos de nosso Brasil, sempre foi e será nosso compromisso meu com a comunidade”, disse Carol Larson – CEO & founder da Larson Accounting.

Serviço

Acesse o site de pré-venda, faça seu cadastro e venha fazer parte deste momento de alegria e diversão.

– Tickets4way.com

Paradise Cove

13245 Lake Bryan Dr, Orlando, FL 32821

Fone – 407-239-6929