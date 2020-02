No Globoplay, a diversão também está garantida para o público infantil

Um mundo de diversão para crianças, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o lançamento do Globoplay nos Estados Unidos, títulos do Gloob também estão disponíveis para enriquecer a experiência na plataforma. São histórias divertidas e personagens que exaltam a infância, para que a nova geração que vive no país possa se divertir e estar sempre em sintonia com a cultura brasileira.

Entre os destaques está ‘Detetives do Prédio Azul – D.P.A.’, que traz a história de três amigos inseparáveis que topam qualquer missão investigativa. Em suas aventuras, além das armações da Dona Leocádia, eles desvendam mistérios de todos os tipos, inclusive quando tem bruxaria no meio. Estão sempre prontos para atuar, seja qual for o problema, afinal eles são os imbatíveis, os invencíveis, os inabaláveis… Detetives do Prédio Azul.

O público infantil também pode acompanhar as aventuras de Isaac, um estudante de 12 anos, que é descoberto como gênio da Matemática e então é convidado para estudar na aclamada ‘Escola de Gênios’, um lugar onde ser diferente é o normal. Isaac descobre no local a possibilidade de realizar o sonho de ajudar sua irmã tetraplégica: voltar a jogar videogame. Quem não vai gostar nada disso é Tesla, gênia da Robótica, que vê em Isaac um adversário e fará de tudo para impedir que o novato chegue até o Torneio Regional de Robótica. Isaac vai contar com a ajuda de novos amigos, verdadeiros gênios nas áreas da química, biológica, tecnologia, astronomia e letras.

Já em ‘Valentins’, Artur Valentim é um renomado químico e inventor. Sua esposa, Alice, é alquimista e confeiteira. Quando os dois somem misteriosamente, seus quatro filhos – Betina, João, Lila e Theo – precisam encontrar uma maneira de sobreviver sozinhos enquanto se defendem de ameaças suspeitas que parecem rondar a casa da família desde o sumiço dos pais. Apenas Theo, o mais novo dos irmãos, sabe que o culpado é um antigo amigo da família, Randolfo, que transformou Artur e Alice em ratos e agora faz de tudo para roubar a mais importante invenção de Artur.

Também disponível no Globoplay, ‘Tem Criança na Cozinha’ mostra que cozinhar poder ser a atividade mais gostosa que existe. ‘Click’, ‘Buu’, ‘Hora do Rock’, ‘Vlog da Mila’, ‘Misho & Robin’, ‘Pikkuli’ e ‘As Aventuras de Bob Zoom’ completam a seleção infantil.

Como baixar o Globoplay nos Estados Unidos

O aplicativo está disponível para download via App Store, Google Play e através da Android TV, Apple TV 4K ou Chromecast. O valor da assinatura é de US$ 13.99 por mês.