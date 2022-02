Nevasca cancela mais de 3 mil voos nos EUA; dia de caos em todo o país

Em Nova York as ruas estão intransitáveis, com tempestade de neve que segue nesta quinta-feira

Mais de 100 milhões de pessoas podem ser afetadas por pela nevasca, que começou a cair no país na quarta-feira e causou o cancelamento de mais de três mil voos. O mau tempo pode deixar as estradas escorregadias, derrubar galhos de árvores e prejudicar a rede de energia elétrica

Da Redação

Com o alerta de uma nova tempestade de neve nos EUA, nesta quinta-feira, o país teve um dia conturbado na quarta-feira, com voo cancelados, aulas suspensas nas escolas, deixando a população atenta. Segundo meteorologistas, mais de 100 milhões de pessoas podem ser afetadas por pela nevasca, que começou a cair no país, e que deve atingir boa parte dos estados, incluindo estados mais ao sul, passando pelo centro-oeste e chegando até a região norte. Outro alerta é para os ventos gelados.

Os estados podem receber até 50 centímetros de neve e acúmulo de gelo, que pode deixar as estradas escorregadias, derrubar galhos de árvores e prejudicar a rede de energia elétrica. Alguns transtornos, inclusive, já começaram em alguns pontos dos EUA, com isso, mais de três mil voos domésticos programados para a quarta e a quinta-feira foram cancelados devido ao mau tempo.

No Texas, o governador Greg Abott garantiu que o estado está mais preparado para a tempestade nesse ano – em fevereiro de 2021, problemas na rede elétrica do estado deixaram milhares de pessoas sem energia e, portanto, sem aquecimento, por semanas. Alguns distritos escolares no Texas e no Missouri também já fecharam as portas por causa da tempestade.

Em Nova York, não há previsão de que esta tempestade de inverno atinja a região, ainda assim é possível ver alguns reflexos, como uma quinta-feira chuvosa o dia todo. Na cidade de Nova York as ruas ainda estão cobertas pela neve do fim de semana, e funcionários e moradores ainda trabalham para limpar as ruas e calçadas.