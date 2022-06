NBA Finals 2022: Celtics e Warriors se enfrentam nesta quarta

Após uma espera de 12 anos, o TD Garden, em Boston, volta a receber um duelo de arrepiar nas finais da NBA 2022. Na noite desta quarta-feira, Boston Celtics e Golden State Warriors lutam pela dianteira da série, no jogo 3 da competição. As equipes venceram as conferências Leste e Oeste,e se consagraram finalistas da temporada 2021/22.

Depois de dois grandes confrontos, a série de sete jogos está empatada em 1 a 1 e os donos da casa têm a vantagem do mando de quadra com uma vitória em San Francisco, contudo, o histórico na estrada favorece Stephen Curry e companhia.

______continua após a publicidade_______

Os Celtics não chegavam às finais desde 2010 e estão na busca da sua 18ª conquista, ultrapassando o Los Angeles Lakers, com 17 conquistas, se tornando assim o time recordista de títulos da liga. Já os queridinhos de San Francisco, tentam conquistar o seu 7º troféu de campeão.

Confira as datas dos próximos confrontos:

Jogo 3 (08/06): Boston x Golden State – HOJE

Jogo 4 (10/06): Boston x Golden State

Jogo 5 (13/06): Golden State x Boston

Jogo 6 (16/06): Boston x Golden State (se for necessário)

Jogo 7 (19/06): Golden State x Boston (se for necessário)