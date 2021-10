Lançamento da nave Lucy ao espaço aconteceu na manhã deste sábado no Cabo Canaveral

O lançamento da nave Lucy aconteceu na manhã deste sábado, do Cabo Canaveral, na Flórida, para uma missão de 12 anos no espaço, informa a Nasa. A sonda sobrevoará pela primeira vez um asteroide entre Marte e Júpiter por volta de 2025

Da Redação

A Nasa lançou na manhã deste sábado o foguete ‘Atlas V’, que decolou às 09:34 GMT, do Cabo Canaveral, na Flórida. A nave batizada de Lucy, terá uma missão de 12 anos no espaço, que buscará entender melhor a formação de nosso sistema solar. A sonda sobrevoará pela primeira vez um asteroide entre Marte e Júpiter por volta de 2025. Ao todo, ela estudará oito asteroides de uma região conhecida como Tróia.

Foi uma decolagem com sucesso. E cerca de uma hora após o lançamento, a nave Lucy se separou do seu foguete. Para conseguir viajar sozinha pelos próximos anos, ela carrega a bordo dois enormes painéis solares, cada um com quase 7,3 metros de largura – é a primeira espaçonave movida a energia solar a se aventurar muito longe do Sol.

A sonda foi batizada com o nome Lucy em homenagem a um antigo fóssil que ajudou ma compreensão da evolução da espécie humana.

Evidências científicas, segundo a Nasa, indicam que os asteroides troianos são remanescentes do material que formou os planetas gigantes, como a Terra. Estudá-los pode revelar informações até então desconhecidas sobre sua formação e a evolução de nosso sistema solar.

Cada um desses asteroides deve “oferecer uma parte da história de nosso sistema solar, de nossa história”, disse Thomas Zurbuchen, diretor da divisão científica da agência espacial dos EUA.