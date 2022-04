Spoony Souza, cantor e produtor que reside em Orlando está lançando o videoclipe “WhatsApp”

O cantor, músico e produtor, o brasileiro Spoony Souza, que reside em Winter Park, em Orlando, está lançando o vídeoclipe “WhatsApp”, estilo Trap music – que vem alcançando plataformas de streaming dos EUA. Ao lado do consagrado trapper, Raffa Moreira, mostra versatilidade e ousadia

Da Redação

O jovem cantor e compositor, Spoony Souza, está lançando em Nova York, e agora em Orlando, a sua nova música, “WhatsApp”, estilo Trap music – que vem alcançando plataformas de streaming dos EUA e está no Amazon –, mostrando versatilidade como artista. Uma das tarefas mais intensas do músico no momento é conciliar o seu trabalho como gerente de uma empresa de componentes para engenharia em Orlando com os shows de sua banda. “Não tem sido uma tarefa fácil. Tenho me desdobrado para gravar os videoclipes e também participar de eventos musicais, principalmente em Nova York”, ressalta o trapper.

Entre a música e o trabalho Spoony enfrenta desafios diários em Orlando

Residindo em Winter Park, em Orlando, Spoony não mede esforços quando o assunto é música. Recentemente, ele esteve em São Paulo para gravar o videoclipe de “WhatsApp”, ao lado do mestre do Trap, o músico e cantor, Raffa Moreira. “Foi bem legal cantar com o Raffa, gravamos na avenida Martins Júnior, em Guarulhos, e ficou show. A nossa prioridade são imagens de qualidade, aliadas ao som do trap”, enfatiza o músico.

Afinal, qual a origem do Trap music? Quando indagado, Spoony explica que o Trap music é um subgênero musical derivado do rap que se originou na década de 1990, no sul dos EUA, em Atlanta. O som é caracterizado por conteúdo impulsivo e ritmo contagiante. Um estilo que tem influenciado jovens americanos, que se apresentam com suas roupas exóticas e mensagens contundentes.

Gravando em São Paulo com Raffa Moreira (de amarelo) e seus músicos

Formado pelo “SAE Institute” de Nova York – renomada escola de música –, Spoony revela que a princípio, quando residia com o pais na cidade de Mount Vernon, em Nova York, queria ser jogador de futebol. Mas o sonho de entrar no gramado para disputar campeonatos acabou frustrado quando sofreu lesão no joelho e não pôde mais jogar.

Um novo caminho

Entretanto, a música falou mais alto e o jovem de Poços de Caldas (MG), encontrou um novo caminho. “A minha paixão pela música vem desde criança, quando ouvia rock e música sertaneja. Sempre gostei de escrever poesias e a música supriu a minha frustração no futebol. Passei a escrever músicas. No ‘SAE Institute’ aprendi todos os mecanismos para lidar com a música, desde edição, sonorização, produção, o que me deu total embasamento como produtor.”

Quanto a mensagem do trap “WhatsApp”, disse Spoony que é uma forma de pedir para que pessoas parem de enviar palavras desnecessárias, perturbadoras. “A música diz às pessoas que parem de perturbar, de proliferar o whatsapp com coisas desnecessárias. Pede mensagens mais positivas”, diz.