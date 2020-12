“Multimedia” celebra 30 anos de publicidade internacional

Crescimento expressivo da “Multimedia” com foco no marketing e na publicidade internacional

A empresa teve crescimento expressivo, iniciando com representação internacional exclusiva de mídias brasileiras líderes até a representação, para as Américas, de mídias principais da Europa, Ásia e Oriente Médio

Da Redação

O CEO da “Multimedia, Inc.” e “BIZCENTER USA LLC”, Fernando Mariano, comunica com satisfação aos clientes nos EUA e em vários outros países que em 2021, “estamos comemorando 30 anos de fundação da ‘Multimedia” – fundada em 9 de julho de 1991, em Orlando, na Flórida, com foco no marketing e na publicidade internacional. “A empresa teve um crescimento expressivo, começando com a representação internacional exclusiva de mídias brasileiras líderes até a representação, com exclusividade para as Américas, de mídias principais da Europa, Ásia e Oriente Médio”. enfatiza.

“Durante todos esses anos, nós trabalhamos assiduamente para estabelecer uma rede com os melhores agentes em dezenas de países. Uma relação próxima com grandes agências e clientes em grandes mercados, e uma atmosfera de alto nível e respeito mútuo com nossas mídias líderes representadas, como também com mídias principais em todo o mundo onde colocamos publicidade. A ‘Multimedia’ tem orgulho de ser uma empresa líder em serviços de colocação de publicidade em todos os continentes”, comemora o Presidente.

Lembra Fernando Mariano que em setembro de 2018, “nós compramos uma área de 400 metros quadrados em um dos mais modernos prédios comerciais do sudoeste de Orlando – localizado no 6000 Metrowest Blvd –, e fundamos nossa afiliada ‘BIZCENTER USA’ para o segmento de coworking. Depois de um ano de uma construção de luxo, nós iniciamos em outubro de 2019 as operações da melhor empresa de salas privativas e escritórios virtuais dessa região turística principal da cidade”, relata.

A “BIZCENTER USA”, oferece 23 salas privativas de alto luxo, com acesso eletrônico sem chave dia e noite. Essas salas privativas, conhecidas como “Executive Suites”, são equipadas com mobiliário de alto padrão. Todas tem conexão dupla de internet – uma delas ultrafast com 1 Gb – para a melhor experiência com e sem fio. Há duas salas de reunião superequipadas.

O programa de escritório virtual (Virtual Office), entre outras vantagens, proporciona um endereço de prestígio para executivos de home office – protegendo a privacidade de suas residências –, e um local profissional para meetings. Esse programa de baixo custo é fundamental para clientes que vivem em outros países e precisam de um endereço nos Estados Unidos para abrir conta em banco e receber correspondências.

“BIZCENTER USA” é a única empresa de escritórios compartilhados em Orlando com o avançado sistema padrão hospitalar “Reme Halo” nas quatro unidades de ar condicionado central. Ao lado de outros procedimentos anti-COVID, o ‘Reme Halo” é um ponto altamente positivo para a saúde dos clientes. Paredes de vidro e drywall com redução de som e tetos com redução de som contribuem para uma atmosfera especialmente agradável. Instalações state of the art e a preços competitivos, em comparação com outras empresas do mesmo nível.

Para informações adicionais sobre a “BIZCENTER USA” e reservas, por favor, entre em contato com nossa community manager Viviane Bispo, pelo telefone +1-407-634-6000 ramal 221; whatsapp +1-407-491-2522, ou e-mail: viviane@bizcenterusa.com.

Para informações adicionais sobre a ‘Multimedia” ou cotações de publicidade por favor entre em contato com nossa diretora de vendas Carol Souza, pelo telefone +1-407-903-5000 ramal 249, ou e-mail: carol@multimediausa.com.

Ceo e demais funcionários da “Multimedia” e “BIZCENTER USA”, desejam a todos um 2021 com paz e saúde. “Enquanto 2020 tem sido um desafio para a humanidade, o novo ano chega com a boa notícia de diferentes vacinas sendo aprovadas e em processo de implementação nos próximos meses!”, finaliza Fernando Mariano.

Serviço

Multimedia, Inc. and BIZCENTER USA LLC

6000 Metrowest Blvd, Suite 200 – Orlando, FL 32835-7631 USA

Fones – Tel. +1-407-903-5000 or +1-407-634-6000 Ext. 222 | Fax +1-407-363-9809

Website- www.multimediausa.com

www.bizcenterusa.com