Segundo estudo da USP as mulheres têm melhor resistência física e menos chances de contrair a Covid

O estudo foi feito por pesquisadores da USP, após testes com 83 casais em que um dos parceiros teve os sintomas de Covid-19 e o outro não apresentou sinais de infecção. A pesquisa foi realizada no início da pandemia, antes da vacinação e com a circulação da primeira mutação do vírus

Da Redação

Os resultados de um estudo feito pela Universidade de São Paulo (USP), apontam que as mulheres são mais resistentes ao contágio pelo coronavírus. A geneticista Mayana Zatz explicou que a pesquisa foi realizada no início da pandemia, antes da vacinação e com a circulação da primeira mutação do vírus. Disse que se interessou pela pesquisa ao notar diversos casos de casais onde um apresentou sintomas de Covid-19 e o parceiro não – evidente que as mulheres apresentaram mais resistência.

Mayana Zatz relata que o primeiro passo dos pesquisadores foi um estudo genômico de 83 casais em que um dos parceiros teve os sintomas de Covid-19 e o outro não apresentou sinais de infecção.

“Quando divulgamos o interesse nesse estudo, recebemos mais de dois mil e-mails de pessoas dizendo que estavam nessa situação, que um deles teve Covid e o outro não, e na maioria dos casos foi o homem que teve e a mulher não”, explicou a especialista.

“Ao computar os dados, vimos que no grupo dos assintomáticos tínhamos 29 homens e 54 mulheres, ou seja, quase o dobro de mulheres assintomáticas em relação a homens. A gente já sabe em outros estudos que a frequência de homens que tem formas graves da Covid e que vão a óbito é muito maior que entre mulheres, mas queríamos ver o contrário, quem é mais resistente, se são os homens ou as mulheres”, afirmou Zatz.

Além desse estudo de 83 casais, os pesquisadores coletaram informações de mais de 1.700 pessoas que entraram em contato com a USP, perguntando se o homem que transmitiu para mulher ou a mulher que transmitiu para o homem.

“Vimos que em 943 casos o homem é que tinha tido antes e transmitido para a mulher ou era o único do casal que teve. Já em 660 casos era a mulher a única ou que transmitiu para o parceiro; ou seja, nós confirmamos que os homens transmitem muito mais e que as mulheres. Além de serem mais resistentes, elas transmitem menos”, afirmou a geneticista.

“Mas em um estudo que realizou a análise da saliva, observou-se que os homens têm uma carga viral dez vezes maior do que as mulheres. A gente sabe que a Covid é transmitida pelas gotículas de saliva, e isso explica porque os homens transmitem mais. Ou seja, são duas situações: as mulheres são mais resistentes quando infectadas, e quando têm o vírus, elas transmitem menos que os homens”, concluiu a geneticista da USP.

Como o estudo foi realizado no início da pandemia, os pesquisadores irão contatar novamente os casais que participaram do estudo para descobrir se o cenário se mantém o mesmo diante da variante Ômicron, a cepa predominante em circulação atualmente.