“Prêmio Internacional às Mulheres de Liderança e Coragem” reúne empresárias de sucesso em Orlando

Elas fazem a diferença e merecidamente foram homenageadas com o “Prêmio Internacional às Mulheres de Liderança e Coragem”, na 5ª Edição do “MÍDIA DATE AMÉRICA.” Renata Loyola, Veruska Miranda, Flaviane Pimentel e Anna – Alves Lazaro

Da Redação

Aconteceu no dia 8 de março a 5ª Edição do “MÍDIA DATE AMÉRICA”, no “Embassy suite by Hilton Convention Center Orland”, para celebrar o “Dia Internacional da Mulher” , quando também foi realizada a primeira cerimônia anual do “Prêmio Internacional às Mulheres de Liderança e Coragem”. No evento de celebração, quatro mulheres atuantes da comunidade Brasileira no exterior foram homenageadas. São elas: Renata Loyola, Veruska Miranda, Flaviane Pimentel e Anna- Alves Lazaro.

Brasileiras empreendedoras têm participação de destaque no evento

Destaque à Palestra com Marcia Fonseca com o tema “A Coragem de ser Autêntica”, realizada especialmente para as convidada do evento, que reuniu 115 mulheres, entre empreendedoras, empresas e mídia local.

A premiação do “Mídia América” proporciona encontro memorável

O evento que alcançou merecido sucesso foi realizado e produzido por Vanessa Caetano Salmeron através do “Grupo Mídia América.” Agradecimento especial às empresas patrocinadoras que participaram, e ao apoio da Mídia local desde o início do evento.

Equipe de empresárias que patrocinaram a premiação do “Mídia América”

Serviço

Preletora do Evento @marciafonsecamentora

DJ @lugzmusic

Mestre de cerimônia e apresentadora do Evento @remiranda_71

Fotografa oficial @bhiacorreiafoto