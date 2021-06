Lynda Carter, a Mulher Maravilha, compra apartamento de luxo e tenta superar morte do marido

Famosa por seu papel como Mulher Maravilha na série que foi sucesso na televisão nos anos 70, a atriz Lynda Carter pagou US $ 15 milhões por um apartamento de luxo, no “Four Seasons Residences”, em Miami. A ex-“Miss Mundo” está se mudando para a nova casa, tentando superar a recente morte de seu esposo

A atriz Lynda Carter, conhecida por seu papel como Mulher Maravilha – a série foi sucesso na televisão nos anos 70 –, pagou US $ 15 milhões por um apartamento no “Four Seasons Residences”, no “The Surf Club”, uma relíquia da arquitetura moderna à beira-mar, na “Collins Avenue”, em Surfside. Lynda, agora, tem um endereço em um dos complexos residenciais mais luxuosos de Miami, e comemorou a façanha, após meses de negociação.

Endereço luxuoso em Miami – Carter pagou US $ 15 milhões pelo imóvel de 3.844 pés quadrados, com quatro quartos e cinco banheiros e meio, espaço suficiente no armário para as roupas de uma ex-rainha da beleza, que em 1972 ganhou o título de “Miss Mundo”, nos EUA.

Conhecida no mundo hispânico como “Mulher Maravilha”, Lynda, 69, tornou-se Mulher Maravilha graças ao papel da heroína da “DC Comics” em uma série de televisão de 1975, que durou três temporadas.

Nascida em Phoenix, Arizona, a atriz é descendente de mexicanos por parte de mãe – seu nome verdadeiro é Linda Jean Córdova Carter – e por parte de pai ela tem raízes inglesas e irlandesas.

Estrelou série de sucesso nos anos 70 – A atriz, que perdeu seu marido, o advogado Robert A. Altman neste ano, adquiriu o apartamento por US $ 15 milhões por meio de um fundo em seu próprio nome. Os proprietários anteriores, o executivo David Hamamoto, da empresa de aquisições especiais DiamondPeak Holdings, e sua esposa Martha, pagaram US $ 8,7 milhões pelo apartamento em 2017, o que representa um ganho mensurável em relação ao preço de quatro anos atrás, disse o portal especializado em imóveis “O verdadeiro negócio”.

O ex-técnico do Miami Dolphins, Don Shula, é outra celebridade que comprou um apartamento no “Four Seasons Residences”, no The Surf Club. Ele pagou $ 5,5 milhões em dezembro de 2019, alguns meses antes de sua morte em maio de 2020. Sua viúva vendeu o imóvel de quatro quartos e cinco banheiros com piscina privativa e deck com vista para o mar por $ 11,6 milhões em fevereiro deste ano.

“Four Seasons Residences”, no “The Surf Club” é uma comunidade projetada pelo arquiteto nova-iorquino Richard Meier e Kobi Karp, cuja empresa está sediada em Miami. É composto por 150 apartamentos, o hotel “Four Seasons”, com 72 quartos, e o restaurante “The Surf Club”, do chef Thomas Keller.

Outra estrela do esporte que recentemente comprou um apartamento de luxo à beira-mar em Miami é Lionel Messi. O capitão do time de futebol do Barcelona pagou US $ 7,3 milhões por um imóvel que ocupa um andar inteiro no “Regalia”, um dos edifícios mais luxuosos de Sunny Isles.