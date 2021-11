Laboratório motorhome inicia trabalhos para teste de Covi-19 no Flórida Mall em Orlando

O motorhome laboratório da “Fastlabs MDRV” –, inicia nesta segunda, dia 1º, das 9 AM às 5pm, testes para Covid-19, além de testes para Aids, Hepatite, Colesterol e Diabetes, no Florida Mall de Orlando. A “BBMotorhomes LLC”, do empresário Sérgio Costa, é responsável pela montagem e manutenção dos motorhome laboratórios

Walther Alvarenga

O motorhome proporciona a oportunidade de vivenciar uma experiência única, a vida sobre quatro rodas, ou seja, uma fórmula pura da existência – o prazer da liberdade. Mas, muito além de passeios e aventura, esse veículo funcional pode realizar outras façanhas, como por exemplo, dar suporte ao sistema de saúde, auxiliando no trabalho de hospitais e clínicas, como acontece com a empresa “FastLabs” com seus “Medical Recreational Vehicle – MDRV” , que transformou motorhomes em laboratórios ambulantes para testes da Covid-19 – testes para Aids, Hepatite, Colesterol e Diabetes. Exames práticos, com resultados em até 60 minutos, enviados por e-mail, facilitando a vida de pessoas em meio a correria do dia a dia. Exames de sangue ainda não são feitos nos motorhomes.

Resultados dos testes serão entregues em até 60 segundos – Nesta segunda-feira, dia 1º, das 9 AM às 5pm, o motorhome da “Fastlabs” estará estacionado no Flórida Mall, em Orlando, inaugurando os seus trabalhos na cidade, com testes para a Covid-19 – incluindo outros testes –, sob o comando de uma equipe especializada, que inclui enfermeiro e técnicos em laboratórios para executar esta importante tarefa. A empresa disponibiliza sete motorhomes laboratórios – cinco estão em Miami –, o que tem sido de extrema importância em termos de praticidade e eficácia.

Importante ressaltar que o suporte técnico dos motorhomes da “Fastlabs” – instalação dos veículos, manutenção do sistema de internet 5G movel e ar condicionado, entre outros encargos –, estão sob o comando da empresa “BBMotorhomes”, do empresário brasileiro, Sérgio Costa. “Somos encarregados do sistema de segurança dos veículos, como instalação de câmeras, de ar condicionado para manter a temperatura dos kits de teste e da geladeira e o freezer com medicamentos. É um trabalho minucioso que precisa ser monitorado 24horas , sete dias por semana”, comenta Sérgio.

Supervisão técnica do empresário Sérgio Costa – Ele, inclusive, esteve em Orlando recentemente para levar e averiguar o sistema de segurança do motorhome laboratório, que começa os seus trabalhos nesta segunda-feira, no Florida Mall. “A pessoa que chegar ao motorhome não precisa descer do carro, basta estacionar na porta do veículo que um enfermeiro irá descer para atendê-lo. Todo procedimento para o atendimento deve ser feito online, e se a pessoa não se cadastrou poderá fazer no próprio carro, entra no e-mail e se cadastra que será atendida em seguida, sem burocracias”, adianta Sérgio.

Comissário de bordo

Comissário de bordo da Companhia Aérea American Airlines há 22 anos, Sérgio Costa – natural do Rio de Janeiro –, já viajou para vários países, entretanto, com chegada da pandemia, a empresa aérea precisou interromper os voos, e demitiu vários funcionários, no entanto, o brasileiro não foi dispensado. “Não fui demitido, mas a empresa disse que eu não teria pagamento e que aguardasse em casa, quando os serviços fossem retomados, seria chamado de volta para o trabalho”, lembra Sérgio.

E foi durante a pandemia, sem salários, que o brasileiro decidiu ir para o Texas, onde fez um curso de “Técnico Profissional em Veículos Recreativos”, os motorhomes. Aprendeu sobre a manutenção desses carros, se especializando em detalhes minuciosos, desde a construção, sistema de instalação de ar condicionado e internet – entre outros benefícios para os usuários.

De volta a Miami, Sérgio montou a sua empresa, “BBMotorhomes LLC”, quando foi chamado pelo CEO da “FastLabs” para inspeção em seus motorhomes, que funcionariam como laboratório ambulante em Miami. A parceria deu certo e, atualmente, ele é o responsável pela manutenção dos veículos.

Atendimentos no Florida Mall – “A minha intenção, depois que a pandemia passar de vez, é organizar passeios de motorhomes com turistas brasileiros. Leva-los a lugares interessantes em caravanas. Será a caravana de brasileiros, e os brasileiros poderão dirigir motorhomes na Flórida, com o meu acompanhamento. Vou preparar um roteiro especial para conduzi-los a locais interessantes, coisa que brasileiro gosta”, disse o empresário.

Na verdade, será a retomada do trabalho de guia turístico de Sérgio, que começou no Brasil, nos anos 90, quando foi trabalhar na renomada agência “Stella Barros Turismo”, com a vovó Stella e a Tia Augusta, após deixar de ser professor na “Escola Americana” do Rio de Janeiro. Em 92 veio para os EUA, coordenando grupos de turistas – levando-os em excursão por Miami e Orlando. “Eu recebia e despachava turistas. Depois, trabalhei como motorista de limusine durante cinco anos, até que ingressei na American Airlines”, lembra Sérgio.

Disse o empresário que já recebeu um comunicado da American Airlines e que voltará a voar após a pandemia. Mas o seu objetivo no futuro é retomar os passeios incríveis com turistas brasileiros na Flórida e pelos Estados Unidos. Está focado na ideia e disse ser o seu grande sonho.

Serviço

“BBMotorhomes LLC”

Fone – 305-975-2691

Site – www.bbmotorhomes.com