Até o momento não foi constatado a causa da morte de 12 arraias do Zoológico de Tampa

Doze arraias alojadas no Zoológico de Tampa, em Lowry Park, morreram de forma misteriosa, anunciaram as autoridades locais. A causa de suas mortes está sob investigação. Funcionários estão averiguando o equipamento mecânico e a água

Logo após o Zoológico Tampa, em Lowry Park, divulgar oficialmente a morte de doze arraias, o assunto ganhou destaque nos jornais da Flórida. O que houve de fato? Segundo depoimento de funcionários, pouco antes das mortes, eles notaram que as arraias estavam agindo de forma estranha.

Funcionários do zoológico estão investigando o equipamento mecânico de Stingray Bay e a água. Mas a causa de suas mortes é desconhecida.

A notícia se espalhou para as equipes de cuidados com os animais e veterinárias, que correram para verificar o que estava acontecendo, informa a Dra. Cynthia Stringfield, vice-presidente sênior de saúde, conservação e educação animal.

Era tarde demais. Em uma hora, todos os doze residentes estavam mortos. Na tarde de sexta-feira, a Dra. Cynthia disse que uma investigação interna sobre o equipamento e a qualidade da água não revelou o que causou as mortes repentinas e misteriosas das arraias. Funcionários do zoológico estão procurando respostas.

“Estamos emocionalmente exaustos”, disse Stringfield. Foi horrível. É um dia de pesadelo. Estamos realmente focados em tentar descobrir o que aconteceu. ” Os demais animais do zoológico estão bem, concluiu Stringfield.

Como não houve resultados conclusivos da investigação interna, o zoológico está trazendo especialistas externos em assuntos como qualidade da água e cuidados com os animais, disse Stringfield. Como todos os animais, as arraias podem ficar doentes, mas levará algum tempo e recursos para descobrir o que aconteceu neste caso.

“Estamos ampliando as coisas e fazendo uma investigação realmente meticulosa”, complementou ela, “e estamos trazendo especialistas externos para olhar para isso com novos olhos e ampliar nossos pensamentos sobre o que poderia ter acontecido”.

As arraias do Zoológico Tampa não devem ser confundidas com aquelas que habitam o Rays Touch Experience no Tropicana Field de St. Petersburg, onde os fãs de beisebol podem interagir com as arraias sob os cuidados do “Aquário da Flórida.