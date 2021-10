James Michael Tyler morreu no domingo, em Los Angeles; foi destaque da série “Friends”.

Após luta acirrada contra o câncer de próstata, James Michael Tyler, o Gunther da série “Friends”, morreu neste domingo em Los Angeles, aos 59 anos. Fãs, amigos, familiares e atores que trabalharam com Tyler, lamentaram a sua morte. Em junho ele havia revelado que estava com a doença, já em estágio avançado – durante participação no “Today Show”, na NBC

Da Redação

Além de atuar em “Friends” – uma das séries de maior sucesso na televisão dos EUA e Brasil –, James Michael era músico e alertava em suas entrevistas, sobre o câncer de próstata. Em junho o ator havia revelado que estava com a doença, já em estágio avançado – durante participação no “Today Show”, na NBC.

“Em setembro de 2018, fui diagnosticado com um câncer de próstata avançado, que se espalhou para meus ossos”, explicou.

Ele afirmou que seu câncer sofreu “mutações” durante a pandemia de coronavírus, se espalhando por toda sua espinha. Com isso, o ator não pode mais andar.

“É um câncer em estágio IV, o câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, ele provavelmente vai me pegar”, afirmou.

Lembrando que em maio deste ano, Tyler marcou presença no especial “Friends: The Reunion”. Os atores do seriado, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry revistam alguns momentos históricos dos episódios.

Depois de atuar nos 150 episódios de “Friends”, James Michael Tyler também participou de outras séries bastante populares, como “Sabrina, a aprendiz de feiticeira”, “Scrubs” e “Just shoot me”.