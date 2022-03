O mago das baquetas, Taylor Hawkins, surpreende fãs em todo o mundo com a sua morte precoce

A morte do baterista da banda “Foo Fighters”, Taylor Hawkins, encontrado morto em hotel da Colômbia deixou fãs consternados. Todos os shows do resto da turnê sul-americana, o que inclui o show no “Lollapalooza Brasil”, que seria domingo, em São Paulo, foram cancelados

Da Redação

Continua incógnita a morte do baterista da banda “Foo Fighters”, Taylor Hawkins, encontrado morto em hotel da Colômbia, aos 50 anos. A banda estava em Bogotá e se apresentaria no festival “Estéreo Picnic”. De acordo com a emissora colombiana Caracol, ele foi encontrado sem vida nesta sexta-feira.

Turnê sul-americana da banda “Foo Fighters” é cancelada e público lamenta

“A família ‘Foo Fighters’ está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e riso contagiante viverão em todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos para que sua privacidade sejam tratadas com o maior respeito nessa hora inimaginavelmente difícil”, diz comunicado da banda.

O festival colombiano onde a banda se apresentaria, afirmou em nota que o “Foo Fighters” cancelou o resto da turnê sul-americana, o que inclui o show no “Lollapalooza Brasil”, que seria próximo domingo, 27, em São Paulo.