Morre no Rio, aos 101 anos, Orlando Drummond, o Seu Peru da “Escolinha”

O ator e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, ficou famoso pelo seu personagem, o Seu Peru, da “Escolinha do Professor Raimundo, também por emprestar a sua voz aos personagens icônicos da TV brasileira, Scooby-Doo e o marinheiro Popeye

Da Redação

Morreu no Rio de Janeiro, nesta terça-feira à tarde, o humorista e dublador, Orlando Drummond, de 101 anos, famoso pelo seu personagem, o Seu Peru, da “Escolinha do Professor Raimundo, também por emprestar a sua voz aos personagens icônicos da TV brasileira, o cachorro Scooby-Doo e o marinheiro Popeye. O ator estava em casa, após ficar internado no “Hospital Quinta D’Dor”, na Zona Norte, para tratamento de uma infecção urinária.

Dublou personagens inesquecíveis – Pela idade, Drummond foi um dos primeiros a ser vacinado contra a Covid-19, quando recebeu as doses em casa. Os familiares comunicaram o falecimento do humorista na tarde desta tarde, por falência múltipla dos órgãos – amigos e profissionais do humor lamentaram a morte de Orlando.

Seu trabalho como dublagem ficaram marcados em personagens inesquecíveis, incluindo Scooby Doo, Alf, “o ETeimoso”, o marinheiro Popeye e o Vingador da “Caverna do Dragão”.

Quanto ao convite de Chico Anysio para interpretar o polêmico Seu Peru na “Escolinha”, contou Drummond em entrevista que, “O Chico Anysio falou pra Cininha de Paula (diretora da “Escolinha”): ‘Chama o Drummond que ele resolve”. Aí, Drummond pegou o personagem e se deu bem. Agradou o público e se destacou entre os grandes comediantes do programa.

Tanto que o personagem já tinha um bordão que o próprio Chico Anysio criou que era o ‘estou porraqui’. Mas Drummond também criou tantos outros bordões engraçados: ‘Peru com mel, de Vila Isabel’, ‘te dou o maiorrapoio.”

A esposa e companheira – 69 anos de casados –, Glória Drummond, de 86 anos, se referiu ao artista com muito carinho: “Muito amor, muita compreensão. Ele sempre foi uma pessoa calma, carinhosa, não tinha motivos para ter uma vida ruim”, detalhou.

Consagrado como dublador, Orlando Drummond passou a ter o rosto mais conhecido do público através de Seu Peru. “Antes eu era do rádio e da televisão, mas eu não tinha cara. A minha cara era a dos personagens, como o Scooby Doo, o Popeye, o Alf. Quando eu passei a fazer o Seu Peru, as pessoas começaram a falar: ‘É o Seu Peru que faz o Scooby Doo, o Popeye’ e outros tantos personagens que enumerá-los é até difícil,” disse certa vez o ator.