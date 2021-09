Morre em São Paulo Dudu Braga, aos 52 anos, filho de Roberto Carlos

Roberto Carlos é confortado por amigos e familiares pela morte do filho, Dudu Braga

Aos 52 anos, Dudu Braga, produtor musical morreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado devido a um câncer irreversível. Desde setembro do ano passado, ele estava lutando contra a doença detectada em seu peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. O cantor Roberto Carlos recebe condolências de amigos e familiares

Morreu nesta quarta-feira (8), em São Paulo, Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos, após uma batalha contra o câncer. Ele enfrentava um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal), desde setembro do ano passado. A morte foi confirmada pela família do rei Roberto – que vem recebendo condolências no Brasil e exterior.

Dudu faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava sendo tratado pelo oncologista Fernando Maluf.

Dudu que era radialista deixa a mulher Valeska, com quem era casado há 17 anos e tinha a filha Laura, de 5 anos. Esta foi à terceira vez que Dudu – com deficiência visual –, enfrentou a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

Em entrevista recente, Dudu Braga afirmou sobre o tratamento a que se submetia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. “O meu câncer voltou ano passado, apareceram três pontinhos no peritônio. Fiz o tratamento, fiquei bem e voltou o câncer há um mês. Comecei a ter umas recidivas de ter que voltar para o hospital. O meu aparelho digestivo estava ficando inflamado com uma certa facilidade”, explicou ele na ocasião.