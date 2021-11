Marília Mendonça morre aos 26 anos, após queda de avião em Caratinga, Minas Gerais

O Site Nossa Gente recebeu a confirmação oficial do corpo de bombeiros de Minas Gerais sobre a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, aos 26 anos. A princípio falava-se que todos estavam bem na aeronave, após a queda, mas a notícia fatal foi confirmada horas depois do trágico acidente – os cinco integrantes do voo tiveram morte instantânea

Da Redação

O avião que levada à cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira, por volta das 15h30 do Brasil, em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. A cantora morreu aos 26 anos, assim como os demais quatro ocupantes do avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Haviam informações desencontradas, mas a oficialização da morte de Marília foi confirmada pelo corpo de bombeiros de Minas Gerais.

Últimas fotos da cantora pouco antes de sua morte – O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada por volta de 15h30, para atender a ocorrência da queda de aeronave em Piedade de Caratinga em curso d’água próximo ao acesso pela BR 474. A cantora tinha um show nesta sexta-feira em Caratinga e outro neste sábado em Ouro Branco.

Segundo os bombeiros, o voo de Goiânia a Caratinga é curto, e que a aeronave que transportava a cantora sertaneja e sua equipe já estava chegando ao seu destino quando ocorreu a tragédia.