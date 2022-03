Moradores voluntários de Jacksonville se mobilizam para a limpeza de vários bairros da cidade

Quatro grupos de moradores de Jacksonville se revezam na limpeza de ruas, praças e calçadas de áreas urbanas através do programa “Litter Get-ters”. A iniciativa tem incentivado outros residentes

Da Redação

É de extrema importância que moradores de uma cidade trabalhem de forma conjunta na limpeza de respectivos bairros – recolhendo folhas de árvores que se acumulam nas ruas, praças e calçadas, entre outros tipos de lixo. Este gesto voluntário ocorre em Jacksonville, onde habitantes locais estão se concentrando na limpeza de áreas urbanas. A iniciativa coletiva já chama a atenção de outras comunidades da Flórida, que poderão, talvez, seguir o mesmo exemplo.

O vereador Lori Large Oldenettel está ajudando a coordenar dois tipos de esforços de limpeza em Jacksonville com a ajuda de grupos de voluntários. “Gostaria de fazer um rodízio em todas as alas de Jacksonville para que todas as alas possam se beneficiar desse alcance”, disse Oldenettel.

Trata-se do programa denominado “Litter Get-ters”, por meio do qual um grupo pode se voluntariar para coletar lixo ao longo das ruas da cidade, desde a calçada até a praças. Todos terão pegadores e sacos de lixo, doados pelos líderes desta iniciativa para a coleta de lixo do meio-fio à calçada.

Segundo o vereador, até o momento, o programa conta com quatro grupos de voluntários, sendo que outros moradores de Jacksonville também solicitaram inscrição, o que irá fortalecer a iniciativa de deixar a comunidade limpa. “É um grande projeto familiar também”, disse Oldenettel.

O primeiro grupo, “Jacksonville Rotary Club”, já saiu e recolheu 16 sacos de lixo. O vereador espera que os grupos adotem uma área para limpar a cada mês. “Estamos tentando incentivá-los a fazer isso mensalmente, então eles estão adotando essencialmente um segmento de ruas da cidade para manter o lixo livre mensalmente”, disse ela.

Esforço conjunto

O segundo programa é um esforço conjunto com o escritório de “Desenvolvimento Comunitário” de Jacksonville para ajudar a limpar propriedades em toda a comunidade. A equipe de limpeza do bairro trabalhará com os proprietários para remover detritos e itens indesejados de suas propriedades.

Esse programa é um pouco mais restrito do que o esforço “Litter Get-ters”, porque os voluntários estarão em propriedades privadas, disse Oldenettel.

O horário de trabalho para o programa será das 9 às 11h30 no quarto sábado de cada mês. “O escritório de desenvolvimento garantirá que tenhamos permissão para entrar nas propriedades antes de cada limpeza”, disse Oldenettel.

Todos os voluntários terão que ter 18 anos ou mais e assinar um termo de responsabilidade no dia da limpeza. A primeira área a ser limpa foi identificada, mas a cidade está trabalhando para obter permissão dos proprietários para realizar a limpeza, disse Oldenettel.

Grupos e indivíduos podem se voluntariar por quantos dias quiserem para qualquer programa, disse ela. “É o que funciona melhor para o grupo”, disse Oldenettel. “Se um grupo ou pessoa só puder fazer a cada dois meses, ou algumas das seis vezes, tudo bem. Queremos manter isso simples, factível, gerenciável e significativo.”