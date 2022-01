Moradora da Flórida é atacada por ursa quando passeava com seu cão

Foram minutos de pavor para a moradora identificada como Aydee quando foi atacada por uma ursa

Tudo transcorria normalmente na vida de uma moradora da cidade de Debary, no condado de Volusia, na Flórida. Ela passeava com o seu cão quando foi atacada por uma ursa. Pediu socorro para os vizinhos apavorada. Tinha cortes no rosto

Da Redação

Era um dia aparentemente tranquilo para uma mulher identificada como Aydee, que passeava com o seu cachorro e foi surpreendentemente ataca por uma ursa. Imagine o susto! Apavorada, a senhora tentou se safar da investida, mas foi agarrada pelas costas. Ela, no entanto, conseguiu se libertar das garras do animal, apesar de ter sido ferida – teve cortes no lado esquerdo da testa. O cão escapou ileso.

Tudo aconteceu na cidade de Debary, no condado de Volusia, na Flórida, quando a ursa cruzou o caminho da moradora que caminhava com seu animal de estimação. E, no momento de pavor, conta a mulher, “eu estava gritando e corri para a casa dos meus vizinhos para ver se eles podiam ligar para o 911 ou sacar uma arma.”

Os policiais e agentes do “Florida Fish and Widlife Comission (FWC)”, que capturaram o animal, que estava com três filhotes, decidiram sacrifica-lo, através de eutanásia por considerá-lo uma ameaça ao público. Os filhotes da ursa, de aproximadamente 100 libras cada, não foram capturados nem relocados. Alguns moradores contestaram o destino final da ursa.