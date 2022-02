Morador de Orlando ganha US$ 1 milhão em jogo de raspadinha  

Residente em Orlando, Joel Rodriguez comprou bilhete premiado na “7-Eleven” e comemorou

Joel Rodriguez, que reside em Orlando, comprou seu bilhete premiado em uma loja de conveniência “7-Eleven” localizada em Edgewood. Ele ganhou US$ 1 milhão em jogo de raspadinha e celebrou

Da Redação

Orlando tem um novo milionário – jogador ganha US$ 1 milhão em jogo de raspadinha. A Loteria da Flórida anunciou que Joel Rodriguez, 39, morador de Orlando, ganhou um jackpot de US$ 1 milhão do jogo. Rodriguez optou por receber seus ganhos com um pagamento único de US$ 790.000,00, no escritório da Loteria de Orlando.

O sortudo disse que comprou seu bilhete premiado em uma loja de conveniência “7-Eleven” localizada na 5650 Hansel Avenue em Edgewood. O varejista receberá uma comissão adicional de US$ 2.000 pela venda do bilhete vencedor do Scratch-Off.

Segundo Rodriguez, ele fez um jogo de apenas US$ 30,00, quando foi surpreendido com o prêmio. Amigos e familiares do ganhador participaram da celebração.

Os jogos de raspadinha são uma parte importante do portfólio de jogos da Loteria, compreendendo aproximadamente 75% das vendas de ingressos e gerando mais de US$ 1,3 bilhão para o “Educational Enhancement Trust Fund (EETF)” no ano fiscal de 2020-21.