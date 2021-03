O mercado King Soopers, da cidade de Boulder, foi palco da tragédia que matou 10 pessoas

Pelo menos 10 pessoas foram mortas – entre as vítimas um policial –, em um mercado da cidade de Boulder, no Colorado. Um homem considerado suspeito está preso e as investigações seguem nesta quarta-feira

Da Redação

Foi momento de fúria e tiroteio, no mercado King Soopers, na cidade de Boulder, no Estado do Colorado, quando um homem abriu fogo e matou 10 pessoas – entre as vítimas o policial Eric Talley, de 51 anos, que trabalhava para o departamento de polícia de Boulder. E segundo o comandante Kerry Yamaguchi, uma pessoa considerada suspeita de ser o criminoso está presa e todos os procedimentos de averiguação estão sendo feitos. Trata-se de um homem flagrado saindo algemado do estabelecimento, com sangue pelas pernas, revela a agência Associated Press.

O tiroteio no mercado King Soopers começou por volta de 14h30, e com a chegada da polícia, confrontos e tentativas de negociação se estenderam por horas. O ataque terminou com o que pareceu ser um suspeito sem camisa, levado por policiais para fora do estabelecimento.

Testemunhas transmitiram o tiroteio ao vivo em redes como o YouTube. A polícia só forneceu detalhes sobre o policial morto, Eric Talley, no confronto com o atirador. “Este policial teve uma ação heroica ao responder ao ocorrido. Houve tiros disparados com um fuzil. O policial Talley foi o primeiro a chegar ao local, e foi morto a tiros.”

O presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio, afirmou a Casa Branca. No Twitter, o governador do Colorado, Jared Polis, disse: “Minhas orações estão com nossos companheiros coloradanos neste momento de tristeza e pesar, enquanto nos informamos mais sobre a extensão da tragédia”.