Ainda é mistério a morte de Cheslie Kryst, Miss EUA, encontrada em rua de Manhattan no domingo

Cheslie Kryst, coroada Miss EUA em 2019, foi encontrada morta no domingo em rua de Manhattan, em Nova York. Polícia investiga a causa da morte da bela jovem, de 30 anos, que representou o país no “Miss Universo“. Kryst era advogada e correspondente do programa “Extra”

Da Redação

Afinal o que teria acontecido com ex-Miss EUA Cheslie Kryst, de 30 anos, encontrada morta no domingo, em uma rua de Manhattan, em Nova York? Autoridades locais não descartam a possibilidade de suicídio, embora as investigações sobre a tragédia seguem nesta segunda-feira. Kryst era advogada e atuava como correspondente do programa de entretenimento “Extra”.

O corpo da bela jovem que representou os EUA, no concurso “Miss Universo 2019”, foi encontrado caído em uma rua em frente ao prédio onde ela morava em Manhattan – na 350 oeste com a rua 42 –, por volta das 7h30.

A polícia da cidade de Nova York disse que quando chegou ao local, o corpo de Cheslie estava estirado no chão. Os paramédicos a declararam morta no local. Eles acreditam que Kryst possivelmente teria pulado do andar do prédio onde residia.

“Que este dia traga descanso e paz”, escreveu a ex-Miss e advogada em seu último post no Instagram, poucas horas antes de sua trágica morte ser confirmada.

Em 2019, Cheslie Kryst foi coroada Miss EUA e representou o país no “Miss Universo” daquele ano. Kryst nasceu em 28 de abril de 1991, em Jackson, Michigan, e fez o ensino médio na Carolina do Sul antes de se formar na Universidade da Carolina do Sul. Ele se formou em direito e fez um MBA pela “Wake Forest University.”

Atualmente trabalhava como correspondente do programa de entretenimento “Extra”. Familiares confirmaram sua morte em um comunicado e lamentaram sua morte trágica.

“É com devastação e grande pesar que compartilhamos a morte de nossa amada Cheslie”, disse a família no comunicado. “Sua grande luz foi o que inspirou outros ao redor do mundo com sua beleza e força. Ele se importava, amava, ria e brilhava.”

“Cheslie incorporou amor e serviço aos outros, seja por meio de seu trabalho como advogada lutando pela justiça social, como Miss EUA e como apresentadora do ‘Extra.’ Mas o mais importante, como filha, irmã, amiga, mentora e colega, sabemos que seu impacto continuará vivo.”