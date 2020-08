Coreógrafa, dançarina, Tia Patty Brazil, dirigente do “Ministério de Dança Sementinhas de Jesus”

A pedagoga, coreógrafa e dançarina, Patrícia Alves e Souza, a Tia Patty Brazil, dirigente do “Ministério de Dança Sementinhas de Jesus”, em Orlando, mantém campanha de ajuda às crianças de famílias carentes, na República Dominicana, em condições de extrema pobreza, com arrecadação de roupas, sapatos e alimentos. Um gesto humanitário que salva vidas!

Da Redação

O trabalho humanitário desenvolvido pela pedagoga, coreógrafa e dançarina Patrícia Alves e Souza– carinhosamente conhecida como Tia Patty Brazil –, ganha proporções especiais, voltado às crianças carentes da Republica Dominicana, com arrecadação de roupas, sapatos e alimentos. Dirigente do “Ministério de Dança Sementinhas de Jesus”, trabalho em conjunto com a Igreja International Church Power of God (ICPOG), em Orlando, o programa de dança popular incentiva crianças entre seis e 14 anos a se interessarem pelo serviço missionário. “O ‘Ministério de Dança Sementinhas de Jesus’, salvando vidas, continua recebendo doações, que são encaminhadas às crianças de famílias carentes, na Republica Dominicana, que vivem em condições de extrema pobreza, vítimas da violência”, ressalta a pedagoga.

“Hoje precisamos de muita ajuda vindas das mídias sociais para doação de roupas, sapatos, brinquedos novos ou em bom estado e alimentos não perecíveis. Precisamos também de ajuda financeira para envio das caixas por correio para a República Dominicana. O mundo parou para entendermos que a solidariedade é primordial para todas as nações”, relata Tia Patty Brazil.

Com a Covid-19, explica a professora, “O ‘Ministério de Dança Sementinhas de Jesus’ infelizmente teve que parar devido a toda a situação mundial. As coreografias, os estudos e a produção do próximo musical que aconteceria para arrecadar ajuda comunitária para o Projeto Social e Missionário dirigido pela Missionária Lindonesia Coelho – dirigente do ‘Projeto Social e Missionário, Coração e Mãos para as Crianças’, em prol da República Dominicana, da cidade de San Pedro de Macoris”.

E através de contatos pelas redes sociais o “Ministério da Dança Sementinhas de Jesus”, complementa Tia Patty Brazil, “desenvolveu uma campanha para continuar nossa jornada de ajuda comunitária. Tivemos que reinventar para não parar com o projeto e a campanha foi realizada com sucesso. Hoje nos engajamos para uma nova campanha que acontecerá de 1° de setembro à 20 de outubro, visando o Natal”, complementa.

“Também recebo a ajuda dos pais das crianças que integram o ‘Ministério Sementinhas de Jesus’ – 20 crianças –, com isso, o nosso trabalho se mantém na ativa, inclusive, tenho recebido em casa, às quartas-feiras, roupas e alimentos não perecíveis – roupas para bebês. Pessoas que inclusive doam quantias em dinheiro, que são revertidas para a nossa campanha. É um trabalho de empenho e amor a essas crianças, da Republica Dominicana, que passam por situações sub-humanas”, conta Patty.

Com a missão de conscientizar as alunas do “Ministério de Dança Sementinhas de Jesus”, sobre a importância do trabalho missionário, diz Tia Patty Brazil que, “Nas aulas é ministrada a palavra de Deus para evangelização das crianças tendo a dança como uma ferramenta para evangelismo. O intuito é fazer com que as crianças entendam desde já sua missão como ministros do evangelho para a propagação da palavra de Deus para a próxima geração. O projeto também trabalha no comportamental de cada uma delas ensinando a submissão e obediência a um conjunto de regras cristãs e sobre a importância da unidade e comunhão com os demais deixando o egocentrismo de lado. A dança evangelística contribui para o socioemocional das crianças e no desenvolvimento de futuros missionários”, finaliza.

Serviço

Tia Patty Brazil (Patricia),

Dirigente do Ministério Sementinhas de Jesus:

Fone – 407 967 6792

Missionária Lindonesia Coelho

Dirigente do Projeto Social e Missionário, Coração e Mãos para as Crianças

Fone -1 829 936 1259