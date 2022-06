O “Hard Rock Stadium”, em Miami Gardens, apresenta todos os requisitos para sediar os jogos da “Copa do Mundo”

A FIFA anunciou que o “Hard Rock Stadium”, em Miami Gardens, apresenta todos os requisitos para realização de jogos pela “Copa do Mundo de 2026”, que acontecerá nos EUA, México e Canadá

Da Redação – Miami foi selecionada para integrar o seleto grupo de 16 cidades com possibilidades para sediar a “Copa do Mundo de 2026”. O anúncio foi feito pela FIFA na quinta-feira, destacando que o “Hard Rock Stadium”, em Miami Gardens, que apresenta todos os requisitos para a realização dos jogos de futebol, no evento que acontecerá nos EUA, México e Canadá.

O “Hard Rock Stadium” está na lista entre 23 locais que enviaram propostas para sediar partidas da “Copa”. Cada cidade deve sediar até seis partidas, com a programação exata ainda a ser determinada. Lembrando que Orlando também apresentou uma proposta, mas não foi escolhida como local.

O “Hard Rock Stadium”, segundo a FIFA, foi construído de acordo com as especificações necessárias e recebeu várias partidas de alto nível, incluindo a partida de futebol de maior bilheteria da história norte-americana, El Clásico entre Real Madrid e FC Barcelona, ​​em 2017.

“Miami-Dade é a comunidade ideal para sediar a Copa do Mundo de 2026. Nossos moradores vêm de todos os cantos do mundo, criando uma vibrante área metropolitana diferente de qualquer outra nos Estados Unidos”, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “O futebol corre nas veias de nosso município. Após anos de colaboração com parceiros de toda a região, não poderíamos estar mais orgulhosos de receber a FIFA em Miami-Dade.”

Cidades-sede em 2026

Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Monterrey, Nova York / Nova Jersey, Filadélfia, Área da Baía de São Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver.

“Copa do Mundo” da FIFA (@FIFAWorldCup) 16 de junho de 2022. Abaixo lista completa de sites que sediarão a próxima Copa do Mundo: EUA, Miami, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Cidade de Kansas, Los Angeles, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco, Seattle, México, Guadalajara, Cidade do México, Monterrei, Canadá, Toronto e Vancouver.

Dois dos estádios já sediaram finais da “Copa do Mundo” no passado. O “Estádio Azteca” na Cidade do México sediou as finais da “Copa do Mundo” de 1970 e 1986. Pelé estava no time vencedor em 1970 com o Brasil e Diego Maradona sagrou-se campeão com a Argentina em 1986. O Brasil conquistou seu quarto título da “Copa do Mundo” no “Rose Bowl”, na Califórnia, em 1994, que foi a última vez que a “Copa do Mundo” masculina foi realizada nos EUA.