Edição de outubro/2019 – p. 36

Miami celebra 27 anos do Miss Brazil USA 2019

A beleza e a desenvoltura das 20 candidatas que concorreram ao título de Miss Brazil USA 2019 foi o ponto alto do evento que aconteceu no Teatro “Manuel Artime”, em Miami, elegendo a representante do estado de Maryland, Monize Peres. Ela recebeu faixa e coroa, consolidando o seu reinado na grande festa que celebrou 27 anos do concurso mais esperado dos EUA. A segunda e terceira colocadas respectivamente foram Bianca Ghirotti e Maria do Rosário.

O título de “Miss Simpatia” foi outorgado a Laila Veronez, sendo que “Fotogenia” ficou para Maria do Rosário e “Elegância” para Jennifer Kieran. O festival de beleza contou com candidatas representantes do Norte, Sul, Leste e Oeste dos EUA, sob o crivo de um corpo de jurados criterioso. A apresentação do “Miss Brazil USA” esteve sob o comando da atriz, modelo e Miss, Ana Carolina da Fonseca, que dividiu o palco com o ator e jogador de futsal Fernando Plantz.

Segundo os organizadores, os vestidos de gala das concorrentes vieram do Brasil, feitos pela designer Maria Valantina, do Rio Grande do Sul. Os biquínis das candidatas foram oferecidos pela “Ana Bikinis”, de Orlando, e os sapatos oferecidos pela loja “Sapatinhos de Luxo”.

Para brilhar a festa a participação do cantor Internacional Zeeba, mostrando o talento que lhe é peculiar, interpretando o sucesso “ Hear Me Now “.A produção externou agradecimentos ao público presente, esperando repetir o sucesso do concurso deste ano em 2020.