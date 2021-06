Trabalhos de resgate continuam entre os escombros, e queima de fogos é cancelada

De acordo com as determinações das autoridades de Miami, Não haverá fogos de artifício em Miami em 4 de julho, em respeitos aos mortos e desaparecidos no desabamento de parte de prédio do condomínio Surfside. Mais três corpos foram identificados

Da Redação

No que chama de “demonstração de respeito” pelas vítimas e familiares do colapso do condomínio Surfside, a cidade de Miami Beach cancelou seu festival anual Fire on the Fourth – nas comemorações à independência dos país. Portanto, o evento foi agendado para 4 de julho, na 72nd Street com a Collins Avenue em North Beach Bandshell, está supenso. Mais três corpos foram identificados nesta segunda-feira.

Queima de fogos suspensa em Miami – Fogos de artifício também foram cancelados em Lummus Park, e outras festividades de 4 de julho também foram suspensas em respeito aos afetados pela tragédia, disse a gerente da cidade Alina T. Hudak em uma reunião da comissão.

Miami Beach, que declarou estado de emergência após o desabamento da “Champlain Towers South”, de 12 andares, na última quinta-feira, está fornecendo apoio logístico ao local. É também área de preparação para os esforços de resposta a emergências, incluindo o uso de ruas e instalações para centros de comando de busca e resgate.

Identidade de vítimas

Amigos e parentes buscam pela identificação de mortos e feridos – Outras três vítimas do colapso parcial de uma torre de apartamentos na cidade de Surfside, foram identificadas como Michael David Altman, 50, Marcus Joseph Guara, 52, e Frank Kleiman, 55.

O Departamento de Polícia do Condado de Miami-Dade informou que o corpo de Guara foi recuperado na sexta-feira passada, enquanto Altman e Kleiman foram encontrados nesta segunda-feira durante os esforços de busca e resgate realizados por quase 370 socorristas.

Esse número de socorristas é uma das maiores implantações de resgate na história da Flórida, não causada por desastres de furacão, disse o chefe dos bombeiros estaduais Jimmy Patronis.

As mortes totalizaram 11 na tarde desta segunda-feira e há 150 desaparecidos, segundo dados oficiais da prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

As equipes de resgate continuam pelo sexto dia consecutivo em busca de sobreviventes entre a destruição e metal retorcido do imóvel que desvendou as causas do desaparecimento ainda desconhecidas.