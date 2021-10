Ainda não está definida a data de exigência de visto para brasileiros entrarem no México

A notícia da exigência temporária do governo do México, que irá exigir visto de brasileiros que desejarem entrar no país, foi recebida com surpresa, principalmente para os viajantes com viagens marcadas para o território mexicano. O documento publicado nesta quarta-feira (14) diz que as medidas são necessárias , evitando os fatos catastróficos envolvendo gente do Brasil – que utilizam o país para chegar na fronteira dos EUA. Ainda não foi definida data para a nova medida entrar em vigor.

Segundo autoridades de imigração do México, essa exigência é uma forma de desestimular a ida de brasileiros ao México que tentem imigrar para os EUA por terra — a fronteira entre os dois países norte-americanos vive uma crise migratória com alto fluxo de pessoas, incluindo cidadãos do Brasil.

Foi divulgado que mais de 46 mil brasileiros detidos na fronteira entre EUA e México, entre outubro de 2020 a setembro de 2021, atesta a tentativa desenfreada de infringir as leis americanas, que condenam a entrada pelas portas dos fundos.

Isso, no entanto, é bem mais do que o dobro do registrado em 2019, segundo autoridades mexicanas, quando eram 18 mil. Entre os detidos pelos agentes de fronteira, os brasileiros são os sextos mais numerosos. No documento, o governo mexicano sinaliza que a exigência será temporária.

Recentemente, chamou atenção o caso da brasileira Lenilda dos Santos, morta aos 49 anos enquanto tentava fazer a travessia entre o México e os EUA a pé. Com sede e fome, ela morreu sozinha no deserto americano, abandonada pelo coiote e pelos outros que faziam a viagem.

Críticas do senador

O senador do Partido Republicano, Lindsey Graham, afirmou, durante entrevista a Fox News, que 40 mil brasileiros cruzaram a fronteira, “usando roupas de marcas e bolsas Gucci”. O opositor ao presidente Joe Biden, no entanto, não apresentou evidências do que afirmou.

“As escolhas políticas de Biden estão pelo mundo. Nós tivemos 40 mil brasileiros só no posto de fronteira de Yuma, indo para o estado de Connecticut usando roupas de marcas e bolsas da Gucci. Isso não é mais imigração econômica. As pessoas veem que os Estados Unidos estão abertos e tiram vantagem de nós, e não vai demorar muito para que um terrorista se misture a essa multidão.”