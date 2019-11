Edição de novembro/2019 – p. 14 e 18

Métodos para obter-se crédito e equilíbrio de finanças nos EUA

Um fator essencial para o brasileiro que se muda para os EUA é entender o sistema financeiro americano e incorporar esse conceito no dia a dia e desenvolvê-lo continuamente. Ter o aval e orientação de um consultor de crédito financeiro torna-se imprescindível para evitar os achismos – baseando-se em experiências de terceiros que podem resultar em prejuízos com seus gastos. E nem é preciso ser um megaempresário ou algo nesse contexto para obter-se crédito financeiro no país, em se tratando de um direito de todo cidadão, até mesmo para comprar um carro, a casa própria, cartões de crédito, etc. A educação financeira evita situações de risco com o seu dinheiro. E para listar conceitos necessários e nortear a quem chega à Flórida, desprovido de informações básicas, o “Jornal Nossa Gente” entrevista a CEO Vanise De Moraes, da “Belive Credit Solutions” – Assessoria personalizada de Educação Financeira e recuperação de crédito nos EUA –, que dá dicas valiosas.

“Com conhecimento e educação financeira você sabe a hora de comprar, o momento de pedir empréstimo e qual o banco ideal, a conta certa para o seu dinheiro. Estados Unidos é um país com inúmeras oportunidades, mas é preciso saber trabalhar com as oportunidades. Tenho dito aos meus clientes no Brasil e em outros países, que os atendo online, que antes de vir para os Estados Unidos é preciso entender o país. Aqui não é a Disney, a Disney é um parque de diversões e quando você vem para morar é diferente de passar férias. Não é tão simples ou tão fácil como as pessoas imaginam. Estar em um país de cultura, idioma e sistema financeiro diferentes é necessário saber lidar com as adversidades e, às vezes pode até mesmo ser um pouco complicado”, alerta Vanise.

“O meu trabalho consiste em orientar de forma precisa de como funciona o sistema financeiro americano, criar e estabelecer seu crédito nos Estados Unidos, construir uma vida financeira estável. Tenho programas que facilitam a vida de quem chega ao país ou quem se encontra com dívidas, que está com o seu crédito comprometido, que não sabe como sair das dívidas, sem crédito. Auxilio na recuperação do crédito do meu cliente”, informa. “Faço a abertura e criação de crédito, consigo o cartão de crédito adequado para então desenvolver o crédito no mercado financeiro. São fatores importantes como, por exemplo, manter o seu crédito no mercado e para isso realizo encontros mensais com o meu cliente, avaliando o trabalho desenvolvido no mercado financeiro. Sem crédito nos Estados Unidos você não faz absolutamente nada, se implode, como areia movediça. O crédito é muito sensível, tem de saber lidar, portanto, consigo que o cliente se mantenha equilibrado e com as finanças em dia, o que lhe garante um bom crédito no mercado”, avalia a empresária.

“Tenho um programa de recuperação de crédito para pessoas que no passado tiveram problemas financeiros com divórcio ou perda de emprego, que é eficaz. Método que reorganiza o crédito e o cliente poderá ter o nome reinserido no mercado financeiro. Quem tem dívidas fica engessado financeiramente, pressionado por empresas de cobranças e isso gera desgaste sem precedentes, custando-lhe noites de sono”, enfatiza Vanise.

“Comparo o crédito financeiro à construção de uma casa. A primeira coisa na construção de uma casa é o alicerce, que deve ser forte para dar sustentação à obra. Assim é o crédito financeiro, o alicerce precisa ter solidez para sustentar as paredes da casa, que representam desenvolvimento e a manutenção do crédito. Oriento o meu cliente a construir a base financeira com equilíbrio e direção segura”, complementa.

Lembra Vanise de pessoas que perderam dinheiro por investimentos indevidos, pela falta de orientação de um profissional da área financeira, e que faliram. “Têm clientes que chegam apavorados no meu escritório porque faliram, perderam todos os seus bens em negócios improcedentes. Tem pessoa que chega ao país e já compra o carro mais caro, faz gastos desnecessários para manter o status do Brasil. Isso não funciona aqui. Dinheiro na mão é vendaval e a pessoa fica parecendo aquele carrinho de bate-bate que tem nos parques de diversão. Falta-lhe humildade, consciência com as finanças. Grandes empresários têm me pedido ajuda porque foram orientados por terceiros, sem a devida experiência no mercado financeiro americano, e perderam muito dinheiro. E trata-se de pessoas esclarecidas, estudadas, mas que têm tido prejuízos por falta de conhecimento”, alerta.

“O brasileiro não está acostumado com o crédito financeiro. E muitos acreditam que crédito financeiro é o mesmo que o crediário do Brasil. É necessária a educação financeira para viver corretamente nos Estados Unidos, ter negócios bem-sucedidos. Inclusive, tenho feito palestras gratuitas para brasileiros, orientando-os sobre os mecanismos seguros para obter-se crédito no mercado americano. Vou realizar também palestras em escolas para adolescentes, explicando a importância de como movimentar o dinheiro. Têm muitos jovens que saem das universidades endividados. Imagine você iniciar a sua vida com dívidas, e tem gente que perde dinheiro, investe errado não por burrice, mas pela falta de conhecimento”, reforça a CEO.

“A vantagem de se ter as contas equilibradas é que melhora o seu crédito e você tem uma série de benefícios na hora de comprar. Há pouco tempo fui trocar de automóvel. Entrei na concessionária de automóveis para trocar de carro, mas, por surpresa saí da agência com o carro do ano sem nenhum dólar de entrada e com juros baixíssimos, tudo por ter um excelente crédito. E nem foi preciso apresentar rendimentos ou documentações, o meu crédito já foi suficiente para mostrar a minha estabilidade financeira. Caso não tivesse um bom crédito, teria que dar uma boa quantia de entrada e pagar juros muito altos para poder ser aprovada. Eu, inclusive, poderia ter escolhido um modelo mais caro, mas preferi o de porte médio, que para mim é o suficiente”, exemplifica Vanise.

Atendimento online

Com trabalho intenso no dia a dia, atendendo vasta clientela, a Educadora e Consultora de Crédito não para, prestando consultoria a clientes online, seja nos EUA ou em outros países, incluindo Brasil. “Atendo clientes no Brasil, na Europa, América Latina e até mesmo na China, e em Porto Rico e Canadá. São pessoas que abriram conta nos Estados Unidos, mas que residem fora do país então dou assessoria virtual. Temos reuniões periódicas e os clientes acompanham tudo o que acontece com o seu crédito, toda a movimentação do dinheiro”, comenta.

Indagada sobre a bem-sucedida profissão de Educadora de Crédito e Consultora de Crédito no poderoso mercado de Finanças dos EUA, Vanise Moraes conta que trabalhou durante dezessete anos em bancos, sendo treze destes, em bancos americanos. “Comecei como caixa, fui promovida inúmeras vezes até chegar à subgerente. Fui muitas vezes premiada como ‘Excelência e Alta Performance’ como consultora de finanças aos meus clientes. Mostrei ao americano que nós, imigrantes, temos valor. Foi quando decidi, no ano passado, abrir a minha própria empresa –‘Belive Credit Solutions’. E, graças ao bom Deus, as coisas prosperaram e tenho ajudado os meus clientes a movimentar corretamente o seu dinheiro, investir de forma positiva e manter-se com bom crédito no mercado”, comemora.

“A oportunidade de trabalhar com crédito financeiro nos Estados Unidos surgiu no banco americano em que trabalhava, e eu precisaria estudar o mercado financeiro, então decidi abraçar a causa. Estudei muito e aprendi a parte teórica de movimentação, recuperação e manutenção de crédito financeiro. Tinha todas as informações, mas precisava colocá-las em práticas, então passei a organizar os créditos dos meus clientes. Deu certo, e pude ajudar muitos dos clientes a recuperarem prestígio e ter bom crédito no mercado financeiro”, pontua.

Natural de Aracaju, no Sergipe, seus filhos – Davi e Alice –, são militares da Força Aérea Americana, diz Vanise quando perguntada sobre a sua cidade e família. Ela, no entanto, não esquece os momentos difíceis que atravessou na Flórida, em 2003, quando foi homeless – faz questão de enfatizar –, e morou seu carro com os dois filhos, após um conturbado divórcio. “Perdi, mas ganhei a minha liberdade e saí com a minha dignidade e a fé que me move diariamente. Tenho Deus, os meus dois filhos, a minha família, aos amigos que chamo de ‘Anjos’. O resto eu construí porque apostei em mim, na minha capacidade de dar a volta por cima, e fui em frente. Nada poderia deter a minha vontade de crescer e vencer”, orgulha-se.

Expert em crédito financeiro, mulher de pulso forte, Vanise Moraes denota preocupação e carinho pelos seus clientes. Sempre focada na pessoa física, mostra ao brasileiro que cuidar do crédito financeiro é uma tarefa essencial, independente do status financeiro. “O Crédito nos Estados Unidos é usado para quase tudo, desde alugar uma casa, ligar a luz, a água, comprar um celular, seguro de carro até mesmo o sonho da casa própria. Não existe outra alternativa, ou você tem crédito financeiro ou quebra. O dólar continua sendo e sempre será um grande negócio. Estados Unidos é e sempre será a águia de ouro”, finaliza.