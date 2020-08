Método revolucionário de ensino prepara alunos da “Kiddie Academy”

Crianças da “Kiddie Academy” são beneficiadas pelo “Programa Life Essentials”

CEO e professor Maurício Azevedo Fraçon, da “Kiddie Academy”, na Central Flórida, comemora o sucesso do “Programa Life Essentials” que potencializa o aluno para a escola regular. As seis escolas da rede, com 600 crianças, têm acompanhamento de professores especializados, com aulas presenciais que estimulam o desenvolvimento e reforçam as habilidades que são ensinadas em casa

No comando da franquia de seis escolas da Rede “Kiddie Academy” de ensino, na Central Flórida – um dos mais conceituados estabelecimentos de ensino para recém- nascidos e crianças dos EUA –, o CEO e professor Maurício Azevedo Fraçon comemora o sucesso do “Programa Life Essentials”, que vem beneficiando mais de 600 alunos – recém-nascido a partir de 45 dias, até cinco anos, e After School, até 12 anos. “Somos parceiros da ‘Kiddie Academy’, uma rede de ensino com trezentas escolas nos Estados Unidos, que dispõe de um currículo de bom nível, e isso é fundamental para a base de ensino da criança. O ‘Programa Life Essentials’, desenvolvido em salas de aulas, estabelece relacionamentos fortes e atenciosos entre os professores e as crianças, que estimulam seu desenvolvimento e reforçam as habilidades que são ensinadas em casa”, enfatiza Maurício.

CEO Maurício Azevedo Fraçon – “Esse processo de ensino prepara a criança para ingressar na escola regular, proporcionando-lhe conhecimentos em Matemática, Ciências, entre outros tópicos. As estratégias metodológicas utilizadas se darão através da construção das primeiras sílabas. O ‘Life Essentials’ tem quatro pilares que inclui conhecimentos de algumas matérias, extremamente importantes. Outro fator relevante é a tecnologia, sem criar dependência, fazendo com que a criança utilize esse conhecimento para seu benefício, sem que fique extremamente dependente – excesso pode causar efeitos negativos no aluno”, alerta o CEO.

“A criança, durante as aulas, aprende a viver em comunidade, quando brincam juntas, e estão em sala de aula aprendendo a conviver com os professores e colegas”, complementa. “Outro ponto importante do ‘Life Essentials’ é a questão da saúde. As crianças têm uma alimentação saudável, e isso é adequado para o ensino: bom aprendizado, um corpo docente altamente qualificado e boa alimentação. Isso valoriza o currículo porque a criança aprende melhor, tem qualidade de ensino e os resultados são satisfatórios. Ela, a criança, entrará para o ensino regular com vantagens de aprendizado”, comemora Maurício.

Corpo docente – Quanto aos professores da “Kiddie Academy”, da Central Flórida, “são professores extremamente qualificados, que residem na região. Eles passam por um processo de treinamento e as suas aulas são acompanhadas por uma coordenadora de nível, que visita as salas de aulas, conferindo a execução do nosso programa de ensino junto às crianças. Será avaliado o aproveitamento dos alunos e o desempenho dos professores”, ressalta. “Nossa Diretora Educacional, Luciana Madsen, coordena todo este processo. E nossa Diretora Operacional, Heloisa Souza, garante um perfeito funcionamento de cada uma das escolas”.

Aulas presenciais na pandemia

Mesmo em tempos de pandemia, quando as escolas dos EUA continuam fechadas, as aulas presenciais na “Kiddie Academy” estão acontecendo normalmente, o que explica o professor Maurício Fraçon: “Os pais precisam trabalhar e deixam as crianças na escola. Os ‘Child Cares’ foram considerados pelo governo como atividade essencial, portanto, as aulas presenciais estão acontecendo normalmente, evidente, obedecendo aos critérios de segurança. A partir das 6h30 am, até às 18h30 pm, a escola fica aberta, e isso favorece os pais que precisam trabalhar e deixam os filhos sob os nosso cuidados. Bebês, a partir de quarenta e cinco dias, após o nascimento, já podem ir para a nossa escola. Têm os alunos do After School, até 12 anos, que podem ser deixados antes ou depois das aulas regulares. Desenvolvemos atividades educacionais – das 9 am às 4 –, com ensinos das matérias do nosso programa de ensino. Neste horário a presença do aluno é essencial”, explica Maurício.

Direção da escola – Segundo o CEO, crianças de famílias de baixa renda também estudam na “Kiddie Academy”, através da ajuda do governo, que subsidia os estudos desses alunos, através do ‘Programa 4C’. Para quem já tiver quatro anos em 1 de setembro o governo da Flórida paga três horas diárias do ensino, independentemente da renda familiar através do programa VPK. Estes programas lhes propicia ensino de qualidade. “As crianças, em geral, têm todo o nosso aparato com transportes, alimentação e bom ensino.

Quanto às matrículas, disse o professor Maurício que, no momento, não há vagas em para algumas escolas e algumas idades, mas, surpreendentemente, mães, no primeiro mês de gestação, procuram a escola para matricular o filho – mesmo sendo um embrião. “No início fiquei surpreso com a procura de mães, no início da gestação, para fazer a matrícula do filho, antecipadamente. Na ficha de matrícula, como ainda não se sabe o nome da criança, enfim, coloca-se ‘baby’, seguido do sobrenome dos pais. É que nos Estados Unidos os pais se empenham no estudo dos filhos. Têm americanos que se mudam da casa onde vivem para ficarem mais próximos de uma boa escola onde os filhos possam estudar com segurança”, acrescenta Fraçon.

Trajetória de sucesso no ensino

São muitos anos dedicados ao ensino, transformando a trajetória do CEO e professor Maurício Fraçon em referência no Brasil, agora, nos EUA. Ele trabalhou mais de 40 anos na “Escola Objetivo”, em São Paulo, onde iniciou a carreira como professor aos 19 anos. Passou por todas as etapas de crescimento profissional na instituição, desde coordenador a dono de escolas no ABC Paulista. “Tenho duas escolas em São Paulo, mas continuo trabalhando muito aqui nos Estados Unidos, o principal foco do meu trabalho”, informa o professor.

“Chegamos a Central Flórida no ano de 2012, incentivado pela família que pretendia vir morar aqui. E foi o ponto de partida para que acontecesse a franquia da escola americana, e deu tudo certo. Hoje estamos com seis escolas na Central Flórida e muito trabalho com as crianças. A ‘Kiddie Academy’ é uma extensão da família. Por meio da comunicação diária e eventos regulares, promovemos a confiança, a amizade e a comunidade entre nossos diretores, cuidadores, pais e filhos. Enquanto seu filho estiver na nossa escola, você terá a tranquilidade de saber que ele está em um ambiente saudável e seguro graças ao ‘Health Essentials’, nossa iniciativa aprimorada de saúde e limpeza com base nas diretrizes do CDC para mitigar a disseminação do coronavírus’, finaliza o CEO.

Serviço

Escolas “Kiddie Academy” na Central Flórida:

kiddieacademy.com/clermont

kiddieacademy.com/apopka

kiddieacademy.com/Orlando-Conway

kiddieacademy.com/oviedo

kiddieacademy.com/hunterscreek

kiddieacademy.com/winterpark

Website– www.kiddieacademy.com