Mestre de talk show, Larry King deixa legado de 50 mil entrevistas!

Ícone da televisão americana, Larry King entrevistou presidentes e deixa legado histórico

Foram 50 mil importantes entrevistas transmitidas. Larry King, lenda da televisão dos EUA – com os inseparáveis suspensórios –, morreu neste sábado, aos 87 anos, por conta de complicações do coronavírus, e deixa um legado memorável

Da Redação

“Sentar-se frente a frente de Larry King, era uma desafio! E quando fui convidado para ser entrevistado por um dos ícones de talk shows dos Estados Unidos, foi desafiador. Era preciso estar atento às perguntas do mestre Larry”, disse o ex-presidente Barack Obama ao se referir a Larry King, que morreu neste sábado – 23 –, em Los Angeles, aos 87 anos, vítima da Covid-19. Ele comandou por mais de 25 anos o “Larry King Live”, pela CNN, e entrevistou pessoas de expressão em seus 60 anos de carreira. Dalai Lama, Elizabeth Taylor, Mikhail Gorbachev, Barack Obama, Bill Gates e Lady Gaga são alguns dos muitos que já se sentaram à famosa mesa do seu talk show.

Entrevista com Nelson Mandela – Foram mais de 50 mil entrevistas transmitidas, segundo sua equipe de produção. “As entrevistas de Larry em seus 25 anos de ‘Larry King Live’, ‘Larry King Now’ e ‘Politicking with Larry King’ são referência para os meios de comunicação de todo o mundo e fazem parte do registro histórico do final do século 20 e início do século 21″, disse Ora Média, sua produtora.

Lenda da televisão dos EUA – com os inseparáveis suspensórios –, Larry estava internado desde o início do mês por conta de complicações do coronavírus. Ele tinha diabetes do tipo 2, um dos fatores de risco para a Covid-19, e retirou um câncer de pulmão em 2017. Ele morreu no sábado, com complicações pulmonares, em decorrência da doença.

Encontro com Dalai Lama – “É com profundo pesar que a Ora Media anuncia a morte de nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu nesta manhã aos 87 anos no ‘Centro Médico Cedros Sinai’ de Los Angeles”, diz um comunicado publicado em seu perfil oficial no Twitter.

No ano passado, ele perdeu dois de seus filhos, Andy e Chaia, de forma repentina. Andy sofreu um ataque cardíaco no final de julho e, menos de três semanas depois, Chaia morreu por complicações de um câncer de pulmão que ela recém havia sido diagnosticada. King deixa três filhos.

Debate com presidenciáveis – Com mais de 60 anos de carreira, King começou sua trajetória profissional como locutor esportivo em uma rádio local no estado da Flórida em 1957.

“Larry sempre viu seus entrevistados como verdadeiras estrelas de seus programas, e ele mesmo como um canal imparcial entre o convidado e o público”, relata Ora Media, em um comunicado.

Em um livro de memórias, King disse que “há muitos entrevistadores que recitam três minutos de fatos antes de fazer uma pergunta. Parece que querem dizer ‘vejam como sou inteligente’. Eu acho que é o convidado quem tem que ser o especialista”, alfineta.

Vale ressaltar que Larry não se identificava como jornalista, foi responsável pela cobertura – em tempo real – da perseguição policial ao carro do jogador de futebol americano O.J. Simpson, que era suspeito de ter matado sua ex-mulher Nicole Brown.

Para o ex-presidente Richard Nixon, ele perguntou uma vez: “Quando você dirige pela ponte Watergate, você se sente estranho?”. O republicano havia renunciado depois de denúncias de corrupção durante seu mandato que ficaram conhecidas como o Caso Watergate.

Pais imigrantes

Filho de imigrantes – de mãe austríaca e pai bielorrusso –, King nasceu no Brooklyn em Nova York em 19 de novembro de 1933. Por muitos anos ele morou em Miami e Washington DC, até se fixar em Beverly Hills, na Costa Oeste dos EUA.

Casado oito vezes, sua vida pessoal também despertava o interesse popular, e não era raro King estampar as capas de revistas de fofocas. Viciado em jogos de azar, ele quebrou duas vezes e já foi preso por fraude fiscal.