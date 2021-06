Messi no Inter de Miami? Craque argentino negocia temporada na Flórida

Messi no Inter de Miami? Esta a grande expectativa da torcida com a vinda do craque argentino

Messi irá jogar pelo Inter de Miami? Segundo o jornal “Sport”, da Espanha, o craque argentino deverá cumprir contrato de mais dois anos no Barça, posteriormente se transferindo para o Inter de Miami, onde cumpriria duas temporadas – 2003 e 2004

Da Redação

Messi, jogando com a camisa do Inter de Miami? Seria mesmo possível? Especulações indicam que o craque argentino, Lionel Messi, estaria vindo para Miami para cumprir duas temporadas na equipe. E se for confirmada a negociação, será a notícia de esportes mais emocionante desde que LeBron James trouxe seu talento para South Beach em 2010. Messi seria a maior estrela do gramado a vestir a camisa de um time do Sul da Flórida.

Os comentários nos bastidores esportivos se intensificaram desde que o craque do Barcelona comprou um apartamento de luxo em Sunny Isles, norte de Miami, deixando evidente que ele pretende mesmo se mudar com a família para a Flórida.

Tudo poderá se concretizar, segundo noticiou o “Sport” – jornal espanhol sediado na Catalunha –, após Messi jogar por mais dois anos nos Barça, posteriormente, atuando em duas temporadas com o Inter Miami (em 2023 e ’24), antes de encerrar seu contrato como embaixador global do Barcelona.

Em entrevista à rede de televisão espanhola, “La Sexta”, na semana passada, Messi declarou que: “Gostaria de jogar nos Estados Unidos e experimentar a vida e a liga lá.”

Vale lembrar que em abril, o jogador gastou US $ 7,3 milhões para comprar todo o nono andar de um condomínio de luxo em Sunny Isles Beach, ao norte de Miami Beach.

O time do Inter de Miami o receberia aos 36 e 37 anos em seus últimos dois anos como jogador ativo, se o relato se concretizar. E, mesmo depois de seu auge, o craque seria uma força transformadora na MLS.

Além disso, segundo os diretores do Inter, sua chegada eletrificaria o diversificado Sul da Flórida e uma franquia do Inter Miami que precisa urgentemente de uma reforma. Seria a maior importação, a maior estrela da história da MLS.