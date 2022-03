Vários setores do mercado de trabalho estão contratando, caindo pedidos de seguro-desemprego

Apontam dados do “Departamento do Trabalho” dos EUA que o mercado de trabalho mostra força e o número de pedidos de seguro-desemprego no país cai para o nível mais baixo em 52 anos. Empresas americanas registraram um nível quase recorde de vagas em janeiro (11,3 milhões)

Da Redação

Mesmo com a inflação, o mercado de trabalho mostra força e o número de pessoas que solicitam seguro-desemprego caiu para o nível mais baixo em 52 anos nos EUA. O governo informou que os empregadores criaram 678.000 empregos em fevereiro, o maior total mensal desde julho. A taxa de desemprego caiu de 4% para 3,8% em janeiro, desde antes da pandemia, há dois anos.

Segundo dados, os pedidos de seguro-desemprego caíram em 28.000 para 187.000 na semana que terminou em 19 de março, o nível mais baixo desde setembro de 1969, informou o “Departamento do Trabalho” na quinta-feira. Este indicador geralmente acompanha o ritmo de demissões.

A média de quatro semanas, que compensa a volatilidade semanal, também caiu para níveis não vistos em cinco décadas, de 223.250 na semana anterior para 211.750.

Ao todo, 1,35 milhão de americanos estava recebendo o subsídio na semana que terminou em 12 de março, outra baixa em cinco décadas.

As empresas americanas registraram um nível quase recorde de vagas em janeiro (11,3 milhões), uma tendência que ajudou a aumentar os salários, mas também as pressões inflacionárias.

O Federal Reserve projeta que a inflação continuará alta e encerrará este ano em 4,3%. No início de março, o governo informou que a inflação ao consumidor subiu 7,9% ao ano, o pico mais acentuado desde 1982.