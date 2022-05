A travessura do pequeno Barrett, com um pedido de 31 cheeseburgers, foi surpresa para a família e amigos

Um garotinho de apenas dois anos pediu 31 cheeseburgers do “Mac Donald’s” através de uma plataforma de delivery depois de sua mãe ter esquecido seu celular desbloqueado. A travessura virou assunto nas redes sociais

Da Redação

Descuido de uma mãe se transforma em diversão para um garotinho de apenas dois anos. Ele pediu 31 cheeseburgers do “Mac Donald’s” através de uma plataforma de delivery depois de sua mãe ter esquecido seu celular desbloqueado. Tudo aconteceu no Texas, e a travessura do menino virou assuntos nos jornais e na rede social.

______continua após a publicidade_______

O pedido do garoto totalizou US$ 91,70 – cerca R$ 450, na cotação atual do dólar –, e segundo a mãe, em parte porque o garoto deixou uma gorjeta “realmente generosa” de 25%.

Entenda o caso: Kelsey Golden, que trabalha no Departamento de Marketing de uma escola, estava transferindo fotos de seu telefone para o computador quando seu filho de dois anos, Barrett, começou a puxar seu telefone.

Kelsey explicou que o menino tem o costume de pegar o telefone para brincar com a câmera. “Ele gosta de olhar para seu reflexo”, afirmou.

Mas dessa vez, Barrett não ficou apenas olhando para sua imagem. “Ele começa a pressionar a tela, balançando-a como se seu braço fosse uma montanha-russa”, relatou a mãe.

Pouco tempo depois, ela estava brincando com o menino na varanda quando um carro buzinou em frente a sua casa deles. Ela ficou surpresa ao ver o entregador deixar uma sacola com os 31 sanduíches.

A princípio, a mulher achou que o entregador estava na casa errada. “Então me dei conta de que Barrett estava brincando com meu telefone. Voltei e olhei para o celular e foi feito um pedido naquele momento em que ele estava brincando com o aparelho”.

O pedido acidental foi ainda mais inusitado porque “ninguém em nossa família gosta de cheeseburgers”, disse Kelsey. Então ela postou na página de sua cidade no Facebook oferecendo cheeseburgers grátis. Após a postagem, uma mulher grávida foi à sua casa e pediu seis lanches. Outros foram doados para os vizinhos.