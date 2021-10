Memorial às vitimas da Covid nos EUA reúne familiares em Washington

Memorial em Washington é um “mar” de bandeiras brancas representando cada vítima da Covid

Foi criado um “mar” de bandeiras brancas em um local equivalente a dez campos de futebol em Washington para homenagear as vítimas da Covid-19. No Memorial, cada bandeira representa uma vida perdida. Vale lembrar que os EUA superaram as 700 mil mortes por Covid nesta sexta-feira (1º), de acordo com dados da “Universidad Johns Hopkins”

Da Redação

Familiares e amigos de vítimas da Covid-19, de várias partes dos EUA, estão reunidos neste sábado no Memorial em Washington, que homenageia as pessoas que morreram nos hospitais, clínicas e residências do país. O memorial, que ficará até este domingo (3), foi montado em memória de milhares de americanos e residentes em um período sombrio da pandemia, que devastou os EUA. Foi criado um “mar” de bandeiras brancas em um local equivalente a dez campos de futebol. Cada bandeira representa uma vida perdida na pandemia, segundo os organizadores.

Famílias ressentidas com as perdas – Vale lembrar que os EUA superaram as 700 mil mortes por Covid nesta sexta-feira (1º), de acordo com dados da “Universidad Johns Hopkins” – um número aproximadamente equivalente à população da capital Washington.

Depois de uma resposta inicial à pandemia muito criticada, os EUA realizaram campanhas de vacinação eficazes, mas somam 700.258 mortes nesta sexta, o número mais alto do mundo, bem à frente de outros países com altas taxas de mortalidade, como Brasil e Índia.

O indicador sombrio aponta para uma média de mais de 1.000 mortes por dia em um país onde 57% da população está totalmente vacinada, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

A vacinação iniciada em dezembro nos EUA atingiu suas maiores taxas de imunização em abril, mas vem diminuindo consideravelmente desde então.

O uso de máscaras continua a ser tema de debate político e divide os americanos. Vários governadores republicanos, como os do Texas e da Flórida, tentaram proibir a obrigação de uso da máscara com base no respeito pelas liberdades individuais.

Em contraste, na Califórnia, um estado governado por democratas, as vacinações obrigatórias para todos os estudantes foram anunciadas nesta sexta-feira.