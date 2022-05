Medidas emergenciais para enfrentar os apagões na temporada de furacões

Verificar os pontos de energia elétrica em sua residência e seguir todas as regras de proteção contra furacões

No dia 1º junho começa a temporada de furacões na Flórida, portanto, são necessárias medidas emergenciais para proteger você e sua família. Saiba como se proceder para enfrentar os apagões

Da Redação

A passagem de um furacão afeta o fornecimento de eletricidade e a primeira coisa que as pessoas querem saber é quando será restabelecido. Uma maneira de descobrir é registrar seu número de conta de serviço de eletricidade no portal da “Florida Power & Light (FPL)” antes do início da temporada – dia 1º junho. As pessoas devem se cadastrar no portal da “FPL” ou pelo aplicativo da empresa e lá podem obter informações sobre a interrupção do serviço e quando será restabelecido.

______continua após a publicidade_______

Antes do início da temporada, apare galhos de árvores para minimizar o impacto em sua casa e vizinhança. Árvores e vegetação ao redor de linhas de energia só devem ser podadas por profissionais especialmente treinados, nunca faça você mesmo.

Se alguém em sua casa depende de equipamentos de energia essenciais para viver, revise seu plano de emergência familiar para energia de reserva ou agende uma mudança quando um aviso de tempestade for emitido.

Outro detalhe: antes de baixar uma antena de TV ou antena parabólica, certifique-se de desligar e desconectar a TV e evitar linhas de energia. Desligue todas as bombas e filtros da piscina e cubra-os com materiais impermeáveis. Também desligue e desconecte todos os equipamentos elétricos desnecessários.

Instale o gerador ao ar livre, longe de todas as janelas abertas, incluindo as dos vizinhos, para evitar a entrada de gases tóxicos na residência ou empresa. Importante desligar todos os equipamentos conectados antes de ligar o gerador. Atenção: nunca coloque combustível em um gerador quente ou em funcionamento; motor quente ou peças de escape podem inflamar a gasolina.

Furacão Wilma

Depois que o furacão Wilma atingiu a Flórida em 2005, a “FPL” investiu para fortalecer a rede, tornando-a mais inteligente e resistente a tempestades. O poderoso furacão de categoria 3, deixou 3,2 milhões de clientes sem energia, danificando cerca de 12.400 postes e deixando 241 subestações sem energia.

Foram necessários cinco dias para colocar todas as subestações online novamente e 18 dias para restaurar a energia de todos os clientes da empresa. A “FPL” instalou 155.000 dispositivos inteligentes que podem detectar problemas e, em alguns casos, restaurar o serviço mais rapidamente quando ocorrem interrupções.

As medidas valeram a pena e essas conquistas foram vistas quando o Irma desembarcou na Flórida como um feroz furacão de categoria 4 em 2017 e deixou 4,4 milhões de clientes da FPL sem energia.

A empresa restaurou o serviço para um milhão de clientes antes do furacão Irma deixar a Flórida com a ajuda de dispositivos inteligentes. Em um dia, subiu para dois milhões de clientes, enquanto 546.000 clientes tiveram o serviço restaurado automaticamente antes que as equipes fossem enviadas para os pontos problemáticos.