Cuidado, no calor os crocodilos estão em movimento na Flórida e podem surpreender você

Nessa época quente, os crocodilos ficam agitados e estão em movimentos, e isso representa um perigo à população da Flórida. Os integrantes da “Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida” apresenta um novo gráfico com informações importantes de segurança. Acompanhe as dicas e evite confronto com o réptil

Da Redação

Atenção moradores do estado da Flórida – também à Comunidade em Orlando –, nessa época de calor, os crocodilos americanos estão em movimento, e todo cuidado é necessário para evitar surpresas desagradáveis. O clima quente da Primavera significa que o réptil se torna mais ativo e visível. Também é um período do ano em que as pessoas aproveitam para caminhar ao ar livre com seus animais de estimação, quando o perigo é iminente.

E para ajudar a manter as pessoas e animais de estimação mais seguros quando passam algum tempo perto da água, a “Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida” está apresentando um novo gráfico com dicas importantes de segurança. É importante que todos estejam atentos e que possam acompanhar a orientação das autoridades.

“Queríamos produzir uma ferramenta com conselhos fáceis de lembrar, e que as pessoas pudessem compartilhar facilmente com seus amigos e familiares nas redes sociais”, disse Brooke Talley, coordenadora do “Programa de Gerenciamento de Jacarés”, da “FWC”.

Segundo Talley, quando as temperaturas aumentam, o metabolismo dos crocodilos aumenta e eles começam a se mover mais enquanto procuram comida. Portanto, é mais provável que você os veja.

Lesões graves causadas por crocodilos são raras na Flórida. A “FWC” dá a mais alta prioridade à segurança pública e administra um “Programa Estadual de Jacarés Inconvenientes” para tratar antecipadamente as ameaças de jacarés em áreas desenvolvidas, enquanto conserva os jacarés em áreas onde ocorrem naturalmente. O SNAP usa caçadores de crocodilos incômodos contratados em todo o estado para remover crocodilos que se acredita ser uma preocupação.

O crocodilo americano, uma parte importante dos habitats pantanosos da Flórida, é uma história de sucesso de conservação. A Flórida tem uma população de crocodilos saudável e estável, estimada em 1,3 milhão. Eles são encontrados em todos os 67 condados da Flórida.

Dicas podem ajudar a reduzir o risco de conflito com crocodilo:

# Mantenha os animais de estimação na coleira e a uma distância segura da beira da água, porque os animais podem se parecer com as presas naturais dos crocodilos.

#¦ Nade apenas em áreas designadas para natação durante o dia e nunca permita que seu animal de estimação nade em água doce ou salobra (água que possui salinidade).

#Se você acredita que um jacaré representa uma ameaça para as pessoas, animais de estimação ou propriedade, ligue para a linha gratuita Nuisance Alligator da FWC no número 866-FWC-GATOR (866-392-4286), e a agência enviará um caçador de crocodilos contratado.

Serviço

Para obter mais informações, visite MyFWC. com / Alligator e clique em “Living with Alligators”.

Ligue para a linha gratuita “Nuisance Alligator da FWC”, no número 866-FWC-GATOR (866-392-4286)