Confira os centros de testes de Covid-19 distribuídos em vários pontos da Flórida Central

Segundo dados notificados pelo estado da Flórida, foram mais de 85 mil novos casos no fim de semana com a rápida disseminação da variante Ômicron durante os feriados de fim de ano. Veja os postos de testes da Covid-19 na Flórida Central

Da Redação

A Flórida adicionou mais de 85.000 novos casos de Covid-19 no fim de semana, após uma semana recorde de infecções em meio a um aumento nos testes e a variante Ômicron de rápida disseminação. Foram relatados 45.838 casos no sábado, e 39.797 casos no domingo, levando a Flórida a um total de mais de 4,3 milhões de positivos desde o início da pandemia, de acordo com números divulgados pelo “Centros de Controle e Prevenção de Doenças” (CDC) dos EUA.

Na semana passada, a Flórida postou registros de casos positivos diários, atingindo a marca de 75.902 em 30 de dezembro. Esse foi um dos quatro dias com mais de 50.000 novos casos relatados. Os elevados valores registrados respondem à rápida propagação da variante Omicron, durante os feriados e feriados de fim de ano.

O Departamento de Saúde da Flórida registrou um total de 298.455 casos no período de sete dias entre 24 e 30 de dezembro, seu último relatório público. Esse número representa um aumento de infecções de 138% em relação ao período anterior, informou a Secretaria de Saúde do estado. O governador Ron DeSantis pediu ao governo federal que distribua mais tratamentos com anticorpos monoclonais

As estatísticas da entidade mostram para a última semana uma média de 42.600 casos diários neste estado do sul, bem acima do pico de 25.000 infecções em média semanal que foi registrado durante a onda da variante delta que atingiu no verão. 32 mortes foram relatadas na última semana.

De acordo com o Departamento de Saúde da Flórida, este estado acumulou um total de 4.166.392 infecções e 62.504 mortes atribuíveis a Covid-19 desde o início da pandemia. Dados da agência de saúde da Flórida também revelam uma taxa de positividade de 26,5% na última semana.

Centros de testes na Flórida Central

Confira os locais onde estão sendo realizados testes de Covid-19 na Flórida Central:

Orange County – “Complexo Esportivo Juvenil South Orange” (7 dias por semana, das 9h às 17h); “Econ Soccer Complex” (7 dias por semana, das 9h às 17h), e “Barnett Park” (7 dias por semana, das 9h às 16h)

Osceola County – “Departamento de Saúde da Flórida – Campus Principal” (de segunda a sexta, das 8h00 às 17h30 / sábado e domingo, das 9h00 às 18h00 – agendamento obrigatório ); “Nomi Health” (visitas aceitas, marcações disponíveis ); “65º Parque de Infantaria” (diariamente, das 8h às 19h); “Biblioteca St. Cloud” (segunda-feira das 8h às 19h); “Biblioteca West Osceola” (terças-feiras das 8h às 19h), e “Biblioteca Poinciana” (quarta-feira das 8h às 19h)

Seminole County – “Estação Altamonte Springs Sunrail” (7 dias por semana, das 8h00 às 18h00 – marcação obrigatória ); “Museu de História do Condado de Seminole” (7 dias por semana, das 8h às 18h – consulta obrigatória ); “Red Bug Lake Park” (8h às 18h, 7 dias por semana; hora marcada ), e “True Health” (8h00 às 10h00, de segunda a sexta-feira, ordem de chegada).

Volusia County – “Departamento de Saúde da Flórida” (consulta necessária; ligue 386-274-0500); “Praia de Daytona” e “Cidade laranja.”

Brevard County – Gerenciamento de emergência do condado de Brevard; “Rockledge City Centre” (7 dias por semana, das 9h às 17h); “West Melbourne Community Park”, e “Departamento de Saúde da Flórida” em Brevard – “Clínica Viera” (terça a sexta, das 8h às 18h).