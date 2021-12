Mais de 60 milhões de pessoas nos EUA receberam dose de reforço, diz CDC

O governo administrou 495.101.938 vacinas contra COVID desde o início da campanha de vacinação

O “Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)”, aponta que milhares de pessoas são vacinadas diariamente contra a Covid-19 em todo o país para tentar acabar com a pandemia do coronavírus

Da Redação

Segundos dados divulgados pelo “Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)”, o governo dos EUA administrou 495.101.938 vacinas contra COVID-19 desde o início da campanha de vacinação em massa em dezembro de 2020. Do total, 241.571.084 pessoas (72,8% da população) receberam pelo menos uma dose da vacina, enquanto 203.926.479 indivíduos (61,4% da população) concluíram o processo de vacinação.

Além disso, 60.155.573 pessoas (29,5% da população vacinada) já receberam a dose de reforço. Dos adultos com mais de 18 anos de idade, 219.661.037 pessoas (85,1%) receberam pelo menos uma dose, enquanto 187.049.285 adultos (72,4%) completaram a vacinação. A primeira vacina contra o coronavírus foi aplicada nos EUA em 14 de dezembro de 2020.

As vacinas aprovadas no país até o momento são as das farmacêuticas Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, a terceira com a particularidade de exigir dose única.

A vacina da Johnson & Johnson foi temporariamente suspensa depois que pelo menos 15 casos de pessoas que desenvolveram coágulos sanguíneos vieram à tona e três pessoas morreram por causa disso. No entanto, as autoridades de saúde dos EUA deram luz verde novamente para a aplicação da vacina em 23 de abril.

Até o momento, foram fornecidas 288.121.540 vacinas da Pfizer, a primeira a ser aprovada no país, 189.052.448 doses da vacina Moderna e 17.422.358 vacinas da Johnson & Johnson.

Desde o início da pandemia, um total de 50.854.745 infecções por Covid-19 e 809.153 mortes foram registradas no país. A Califórnia é o estado com o maior número de casos e mortes por Covd, com 5.200.076 infecções e 75.938 mortes.

Por sua vez, o Texas ocupa o segundo lugar na lista: 4.430.741 casos de coronavírus e 75.410 mortes; A Flórida segue com 3.748.148 infectados e 62.193 mortes.

A quarta colocação é ocupada por Nova York , com 2.963.589 infecções e que antes era o estado com o maior número de óbitos, com um total de 59.818. Illinois ocupa o quinto lugar em número de casos, com 1.944.056 infecções e 30.202 mortes.

Os EUA ultrapassam 50 milhões de infecções e 800.000 mortes por Covid-19, o número de 700.000 mortes foi ultrapassado desde o início da pandemia.