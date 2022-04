Fim de semana tumultuado no “Aeroporto de Orlando” com cancelamentos de voos e horas de espera

Cancelamentos de 300 voos causados ​​​​pelo clima e problemas técnicos tumultuam o “Aeroporto Internacional de Orlando” no fim de semana. Pedidos de paciência foram emitidos pelas companhias aéreas enquanto trabalhavam para contornar caos

Da Redação

E a história se repete: os passageiros que aguardavam para o embarque no “Aeroporto Internacional de Orlando” , no fim de semana, depois do cancelamento de 300 voos – causados ​​por problemas técnicos e climáticos –, mostravam-se desolados e visivelmente impacientes. Longas filas na companhia aérea “Southwest” podiam ser vistas ao redor do saguão.

A Southwest twittou mensagem aos passageiros explicando as dificuldades técnicas da companhia aérea. Fortes tempestades aconteceram na Flórida Central por horas, com vento forte e até granizo, impedindo a decolagem de aeronaves do Aeroporto de Orlando.

Pedidos de paciência foram emitidos pelas companhias aéreas aos passageiros, enquanto trabalhavam para levá-los para casa.

“Além da flexibilidade adicional para viagens neste fim de semana, de costa a costa, estamos oferecendo sinceras desculpas a todos os clientes incomodados por esses atrasos e gratidão aos nossos funcionários em Orlando e em outros lugares que estão trabalhando diligentemente para cuidar deles,” disse o comunicado divulgado.

“Continuaremos a atualizar os clientes cuja jornada conosco hoje pode estar atrasada e trabalharemos com eles em suas situações individuais”, complementava o comunicado.

Os passageiros disseram que ainda não está claro quando chegarão em casa, com alguns relatos de que não terão um voo disponível até a próxima terça-feira. O “Aeroporto Internacional de Orlando” está aconselhando os passageiros a verificarem as atualizações de seus voos com as companhias aéreas para evitar mais transtornos.