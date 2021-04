Patrícia Klemtz descobriu assassino do filho, o estudante Thiago Klemtz, residindo em Orlando

O assassino do estudante de Direito, Thiago Klemtz, de 19 anos – morto com três tiros, em Curitiba (PR) –, o ex-policial Omar Junior Assaf, foi encontrado em Orlando. A mãe do jovem assassinado, Patrícia Klemtz, o rastreou pelas redes sociais

Da Redação

Foi uma luta incessante de Patrícia Klemtz para encontrar o paradeiro do assassino do seu filho, o jovem estudante de Direito, Thiago Klemtz, de 19 anos, morto com três tiros, no dia 16 de agosto de 2009, em Curitiba (PR). Inconformada com a fuga do criminoso, Omar Junior Assaf, ex-policial em Curitiba, que não cumpriu a pena de 16 anos – liberado com habeas corpus –, Patrícia pesquisou as redes sociais até localiza-lo em 2017, residindo em Orlando.

O criminoso, Omar Junior Assaf – “O que me deixa indignada é que o assassino do meu filho está vivendo em liberdade na Flórida, e a justiça do Brasil continua morosa. Isso é ultrajante, a morte do meu filho não vai ficar impune”, disse a mãe inconformada. E o drama da família de Thiago Klemtz parece não ter fim.

E lá se vão 12 anos, e a descoberta foi há mais de três anos, mas Omar Junior continua livre e fora do Brasil. O advogado da família afirma estar em contato com autoridades americanas, após comunicar o assassinato de Thiago Klemtz.

Entenda o caso

Segundo depoimentos, Thiago Klemtz estava em uma casa noturna com os amigos, em Curitiba, no dia 16 de agosto de 2009, quando ocorreu uma briga entre frequentadores e seguranças. Thiago tentou escapar da confusão, saiu correndo da boate, sendo perseguido por Omar Junior Assaf. Levou três tiros e morreu. E após cinco meses preso, Omar foi liberado no dia 4 de dezembro de 2009, com um habeas corpus, e fugiu do Brasil. Não compareceu à audiência. E foi a própria mãe do jovem morto que descobriu o paradeiro do assassino, sócio do tio na empresa “Paraná Services” e utiliza a conta do Instagram @johnny_insta, em Orlando.