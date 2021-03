Idosos agora terão transporte gratuito até o Centro de Vacinação da FEMA

Em trabalho conjunto, a favor de idosos, Lynx e o governo do Condado de Orange County oferecem transporte gratuito a pessoas com 65 anos ou mais, até o Centro de Vacinação da FEMA, no Valencia College-West. Basta entrar em contato com o número 3-1-1 para as devidas informações de como se qualificar para o transporte gratuito

Da Redação

Atenção idosos de Orange County – com 65 anos ou mais –, e que não podem dirigir, agora podem conseguir transporte gratuito, graças ao trabalho que o Lynx vem desenvolvendo. É um serviço de carona gratuita, proporcionando comodidade aos cidadãos da Terceira Idade, portanto, os interessados podem ligar para o número 3-1-1 para saber como se qualificar para o transporte gratuito.

Comodidade para idosos – Importante ressaltar que o número 3-1-1 coordenará os trabalhos de encaminhamento de idosos ao Centro de Vacinação da FEMA, juntamente com o “Office of Emergency Management (OEM)”, em Orange County, para encontrar opções de transporte para idosos vulneráveis ​​que precisam de vacinação.

Para tal procedimento, ou seja, a inscrição do idoso para o transporte gratuito, o Lynx precisa de um aviso prévio de pelo menos dois dias (antes das 17h) para agendar uma viagem por meio do OEM. E como o OEM não opera nos finais de semana, qualquer viagem necessária para um sábado ou segunda-feira deve ser feita na sexta-feira anterior, o mais tardar, durante o horário comercial normal.

E quando a viagem for agendada, o motorista do Lynx buscará o idoso em sua residência e o conduzirá ao Centro de Convenções ou às instalações da FEMA, em Valencia-West. O motorista do Lynx aguardará com o idoso durante todo o processo de vacinação e, em seguida, o levará diretamente de volta ao seu local de residência.

Processo de qualificação

Para se qualificar para uma carona para o Centro de Convenções, o idoso deve ser capaz de provar que tem uma consulta de vacinação válida. Um membro da família ou cuidador também pode viajar junto.

Para se qualificar para uma viagem até o local da FEMA, onde nenhum agendamento é necessário, o idoso ainda deve avisar com 48 horas de antecedência para que o Lynx possa se preparar para a viagem.

E se você, idoso, mora fora do Condado de Orange, 3-1-1 pode ser acessado pelo telefone 407-836-3111.

Além disso, o Lynx ainda poderá levar os clientes ACCESS LYNX de suas casas para um local de vacinação e de volta. Novamente, o serviço aguardará na fila com o passageiro e permitirá que um profissional de saúde entre no veículo para administrar a vacina.

Serviço

Os clientes do ACCESS LYNX podem fazer uma reserva ligando para o centro de atendimento ao cliente do ACCESS LYNX em (407) 423-8747, opção # 4.