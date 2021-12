A empresária e Embaixadora da “Hope & Justice Foundation” cumprirá agenda de 8 dias em Orlando

Chega hoje,11, a Orlando a modelo e empresária Luiza Brunet, a convite da “Hope & Justice Foundation”, presidida pela Dra. Anna Alves-Lazaro, para campanha do “Ararat Safe Harbor Project”. Ela participa de jantar beneficente e se reunirá com autoridades e imprensa

A modelo internacional e empresária Luiza Brunet chega hoje a Orlando, a convite da “Hope & Justice Foundation”, presidida pela Dra. Anna Alves-Lazaro, para cumprir uma agenda de oito dias, em prol do “Ararat Safe Harbor Project”, quando terá encontro com empresários que apoiam a Fundação e com mulheres sobreviventes do tráfico humano e da violência doméstica. “Luiza Brunet é embaixadora e voluntária da ‘Hope & Justice Foundation’, uma ativista no combate à violência contra a mulher”, ressalta a presidente.

“A Luiza é uma pessoa maravilhosa, que tem acompanhado e apoiado o nosso trabalho do Brasil. Ela tem sido muito prestativa, nos ajudando inclusive com documentação quando é preciso. Luiza vem a Orlando com recursos próprios, e nos ajudará na campanha para levantar fundos”, disse a presidente.

Dra. Anna Alves-Lazaro em defesa das mulheres sobreviventes

Na terça-feira, 14, Luiza Brunet será presença marcante no jantar de gala beneficente, com o Chef Fabiano Olmo, às 7pm, que acontecerá no “Villaggio Restaurant”, em Kissimmee, para empreendedores e convidados. Será uma noite especial, com apresentação das diretrizes da “Hope & Justice Foundation”, segundo informa a Dra. Anna.

“Venha jantar conosco e com a nossa convidada, Luiza Brunet. Todos serão bem-vindos ao jantar de caráter humanitário. Adquira o seu convite e faça parte desta corrente de ajuda ao combate do tráfico de mulheres e violência doméstica.”

“É importante o apoio ao nosso projeto, que visa acabar com a escravidão moderna e a violência doméstica, prevenindo a exploração, resgatando vítimas, restaurando vidas e reformando a sociedade. Apoie este projeto e ajude as vítimas e sobreviventes desses crimes hediondos. Cuidamos e atendemos mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e tráfico de pessoas Ajude as sobreviventes de tráfico humano e violência doméstica na Flórida”, alerta Anna Alvez-Lazaro.

Agenda de Luiza Brunet

Dia 13/12 (segunda) – 7pm – reunião com Luiza Brunet com vítimas na sede da “Hope & Justice” com cobertura da imprensa.

Dia 14/12 (terça) – 5pm – Luiza Brunet terá uma reunião online com CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 7pm – Jantar Beneficente de Gala para empreendedores, no “Villaggio Restaurant”, em Kissimmee – no “Magic Village”. Evento pago ($150 por pessoa) para 80 pessoas – valor revertido para o “Projeto Ararat.”

Dia 15/12 (quarta) 3:30pm – Coletiva de Imprensa com Luiza Brunet no “Tony’s Brazilian Grill Restaurant”

Dia 16/12 (quinta) 2pm – Chá para mulheres na “Casa de Oração Ithiel”. Evento pago ($50 por pessoa) para 40 mulheres – valor revertido para o projeto Ararat.

Dia 17/12 (sexta) 7pm – Jantar Beneficente da “First Baptist Orlando”. Evento pago ($20 por pessoa – e quem quiser doar a mais valor será revertido para o “Projeto Ararat” – para 400 pessoas.

