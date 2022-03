Luciana Eliseu, empresária de sucesso em Orlando, tem novo desafio na presidência do ‘LIDE Mulher’

A empresária Luciana Eliseu tomou posse da presidência do “LIDE Mulher Orlando”, terça-feira, 22, em solenidade que contou com a presença de empresários, personalidades e mídia da Central Flórida. Em entrevista ao “Nossa Gente” fala de metas para multiplicar oportunidades às brasileiras empreendedoras

Da Redação

A empresária Luciana Eliseu, destaque da Comunidade em Orlando, com atividades em diversificadas áreas de negócios – investimentos financeiro, imobiliário e projetos de decoração de alto padrão –, tem pela frente um novo desafio da carreira, voltado às brasileiras empreendedoras. Ela assumiu na terça-feira, 22, a presidência do “LIDE Mulher Orlando – Business Leader’Group USA/Florida” –, em cerimônia de posse que reuniu empresários, personalidades e a mídia da Central Flórida, no “Eskina Restaurant Bar.” “É um passo importante e venho somar ao ‘LIDE’, multiplicando oportunidades e dividindo conhecimento”, enfatiza Luciana.

Empreendedoras de Orlando prestigiam posse da empresária em alto estilo

Em entrevista ao “Jornal Nossa Gente”, a presidente demonstrou otimismo e já estabelece metas para a realização de networking, associando negócios, conteúdo e desenvolvimento de lideranças. “A mulher no comando tem uma determinação que é exímia. E quero associar ao networking um campo excelente para novos negócios, com palestras, educação e relax com beleza e saúde. ”

“O ‘LIDE Mulher Orlando’, no momento, conta com trinta membros mulheres, da qual faço parte, mas minha meta é agregar ao grupo mais mulheres empreendedoras. Por exemplo, nos eventos realizados em Orlando com mulheres empreendedoras, temos tido um número expressivo de participantes. Esta reunião de mais de 209 são em eventos que participo, não ainda do ‘LIDE Mulher.”

Diretoria do LIDE cumprimenta a nova presidente do “LIDE Mulher Orlando”

“Como presidente, vou me empenhar na união dessas mulheres empreendedoras, gosto de unir pessoas. Haverá um engajamento imprescindível, mais fortalecido entre os pilares de liderança, abrindo novos caminhos no business. Esta é a função do ‘LIDE Mulher’ e este é o meu propósito”, reforça.

“Nós, mulheres, somos mães, donas de casa, esposas e empresárias, e essa pluralidade nos faz mais fortes porque temos de tocar nossos negócios com planejamento e eficiência. E muitas mulheres quando chegam a Orlando já desenvolvem trabalhos, abrem empresas, procuram estar atuantes e participativas. O ‘LIDE Mulher Orlando’ está pronto para recebe-las. ”

Presidente fala de novos desafios e do empenho às mulheres empreendedoras

Lembrando que a cada mês, o ‘LIDE’ promove ‘Encontro de Negócios’ para seus filiados, com o objetivo de promover network de qualidade entre os empresários brasileiros da Florida. E em cada evento, é abordado um tema, para que todos possam melhorar ainda mais suas habilidades.

História

Natural de São Paulo, há oito anos e meio vivendo em Orlando, Luciana Eliseu se destacou na pluralidade de suas atividades no ramo empresarial. É formada em Administração, Marketing e Design de Interiores, com pós-graduação em Marketing, Negócios e Estratégias de Mercado – 25 anos de experiência em projetos e empresas de todos os portes nacionais e multinacionais. Fundadora do “Luciana Eliseu Group” – empresa que viabiliza Investimentos financeiros, imobiliário e projetos de decoração de alto padrão.

Serviço

Quer saber mais sobre como fazer parte desse grupo de líderes empresariais? Nos chame no instagram @lide_florida.